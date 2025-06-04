Після удару ЗСУ по авіації Росії світ засумнівався у її перемозі в війні — Чалий

Міжнародна преса заговорила по-новому

Потужний удар по російській авіації змінив міжнародне бачення війни в Україні. За одну операцію українці знищили щонайменше 17 російських літаків, серед яких бомбардувальники та розвідувальний А-50.

Міжнародні ЗМІ тепер по-іншому пишуть про можливості України після цієї операції. Про це надзвичайний та повноважний посол України, керівник Українського медіацентру Валерій Чалий сказав у розмові з Бориславом Березою.

Світові ЗМІ змінили тон

Валерій Чалий сказав, що міжнародні медіа почали інакше говорити про війну. За його словами, раніше в світі думали, що "Росія в будь-якому разі переможе". Через це Україні пропонували йти на поступки під час переговорів.

Якщо раніше багато видань писали про неминучу перемогу Росії, то тепер вони по-іншому оцінюють сили сторін. Росіяни були шоковані результатами операції та її міжнародного резонансу.

Реакція Росії показала масштаб удару

Дипломат розповів, що російська сторона два дні думала, що відповісти після операції. Спочатку Кремль назвав події "терористичною атакою", але потім почав применшувати наслідки. Відео з місця подій показують точні влучення саме у військові об'єкти без жертв серед мирних людей.

Крім того, після операції "Павутина" в Росії почалися економічні проблеми. У Сибіру утворилися великі черги з вантажівок через перевірки. Це зупинило багато бізнес-процесів у регіоні.

Нові можливості для переговорів

Експерт вважає, що операція дала Україні нові козирі для переговорів. "Дональд Трамп заявляє: "у президента України немає карт." От нате вам карти", — сказав дипломат. Тепер Україна може переговорювати з позиції сили.

Чалий підкреслив, що треба максимально використати цей момент. Але він попередив, що Росія готує свою відповідь на цю операцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про реальні втрати Росії від операції "Павутина". Вони значно перевищують офіційні дані.