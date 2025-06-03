Гнів, істерика та погрози: як у Кремлі насправді відреагували на операцію СБУ "Павутина"

Росіяни в Стамбулі погрожували зірвати переговорний процес, якщо Україна влаштує ще хоч одну диверсію

Російський режим офіційно стримано реагує на українську операцію "Павутина" зі знищення російської стратегічної авіації, яку провела Служба безпеки України, намагаючись применшити її значення та власні втрати. Проте в реальності Кремль перебуває у гніві та істериці, а російська делегація під час переговорів у Стамбулі 2 червня вдалася до погроз Україні через вдалий удар дронів СБУ.

Зокрема, видання Bloomberg із посиланням на власні джерела серед оточення кремлівських високопосадовців пише, що ураження багатьох літаків стратегічної авіації збентежило російського правителя Володимира Путіна. Але, мовляв, не похитнуло намірів Росії "досягти усіх цілей" у війні проти України.

Щобільше, у Кремлі, судячи з усього, намагаються брехати самі собі, заявляючи у внутрішніх розмовах, що на темпи ракетних атак проти України операція СБУ нібито не вплине, оскільки для виконання терактів із використанням крилатих ракет достатньо мати кілька стратегічних бомбардувальників "на ходу". Але насправді знищення та пошкодження літаків Ту-160, Ту-95МС і Ту-22М3 продемонструвало, що російська ядерна повітряна компонента дуже вразлива до таких атак.

Окрім цього, втрата літаків, які Росія відновити вже не в змозі, послабила російські військові сили загалом. "Дірка" у повітряній компоненті сил ядерного стримування РФ виникла відчутна. Один з чиновників у розмові із журналістами визнав, що Україні вдалося повністю знищити сім Ту-95МС та чотири Ту-22М3. Кількість пошкоджених літаків та ступінь пошкоджень він не назвав.

Розміри та силу моральної травми Кремля демонструє те, що під час переговорів у Стамбулі російська делегація почала погрожувати українцям, що зірве увесь переговорний процес, якщо Україна ще раз влаштує диверсії на російській території, пише "Українська правда" із посиланням на своє джерело у Міністерстві оборони. Зазначимо, що переляк Росії знайшов відображення у так званому "меморандумі", який росіяни передали Україні у Стамбулі.

"Російська сторона чітко зазначила, що існує ризик зриву будь-яких перемовин і продовження бойових дій через такі кроки… Позиція російської сторони була такою ж непохитною, як і під час першого раунду перемовин. Але цього разу українська сторона відповідала також жорстко. І це головна відмінність. Кислиця був одним із тих, хто проартикулював усі позиції, з якими не погоджується наша сторона", – сказав чиновник Міноборони, коментуючи це питання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни вкотре насмішили українців своєю поведінкою під час атаки дронів в Іркутській області, де розташовано російський військовий аеродром "Бєлая". Місцеві жителі піднялися на фуру, з якої вилітали БПЛА, і намагалися закидати каменями FPV-дрони під час зльоту. Загалом населення Росії розлючене та пригнічене безпорадністю військових та влади, які не змогли ані захистити літаки, ані зробити щось з Україною.

Зазначимо, що у мережі вже опублікували супутникові знімки з російської авіабази "Бєлая". Перший знімок підтвердив знищення трьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та одного стратегічного бомбардувальника Ту-22М3. Крім того, щонайменше один стратегічний бомбардувальник Ту-95МС було пошкоджено. На фото видно ще три Ту-95МС, статус яких достеменно не встановлений, можливо, вони теж пошкоджені. На другому знімку можна побачити три знищені Ту-22М3.