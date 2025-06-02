Трамп оцінив операцію "Павутина"? У Білому домі розповіли про позицію президента США

Лівітт була вкрай дипломатична

У понеділок, 2 червня, у Білому домі прокоментували українську атаку на російські аеродроми, внаслідок якої було пошкоджено 41 стратегічний літак армії РФ.

Позицію президента США Дональда Трампа озвучила його речниця Керолайн Лівітт. За її словами, Трамп наполягає на припиненні війни шляхом переговорів.

"Реакція Трампа полягає в тому, що цій війні потрібно покласти край. Ця війна була жорстокою з обох боків, і занадто багато людей загинуло. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів, і він ясно дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і в приватному порядку", — заявила прессекретарка Білого дому у відповідь на питання про реакцію президента на удар по путінських літаках.

Вона також зазначила, що Трамп зберігає готовність до зустрічі з Путіним та Зеленським, але вважає за краще, щоб РФ та Україна вели двосторонні переговори.

Після переговорів у Стамбулі 2 червня, які закінчилися певними домовленостями, зокрема обміном меморандумів про припинення війни, росЗМІ опублікували російський варіант документа.

Після операції "Павутина" у Москви з’явилася додаткова умова: Київ повинен гарантувати припинення "диверсійних завдань" на території Росії. Як стверджують російські журналісти, меморандум нібито було передано українській делегації під час переговорів у Туреччині.