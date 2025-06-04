Операція "Павутина": погляньте, як дрони у фурах дістались глибокого тилу РФ

Дрони, сховані в мобільних будинках, вирушили на фурах прямо до авіабаз

Операція Служби безпеки України "Павутина", завдяки якій вразили російські бомбардувальники на аеродромах, — не має аналогів. На її підготовку витратили півтора року.

"Телеграф" від джерел в СБУ отримав унікальні кадри з підготовкою до спецоперації. На відео — одна з тих самих фур вирушає в дорогу. На ній — модульні будиночки, всередині яких і були дрони, які вразили стратегічну авіацію РФ.

Операція СБУ "Павутина": наймасштабніша атака дронів по авіабазах РФ

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела операцію "Павутина". Вона стала наймасштабнішою атакою дронів на російську військову інфраструктуру. Унікальність в тому, що п'ять уражених авіабаз знаходились в глибокому тилу — долетіти туди дронами надзвичайно важко. Тому СБУ використала інший спосіб. Дрони замаскували під дахами мобільних будиночків, а вантажівки розвезли їх по Росії.

В перший день літа дахи відкрились і дрони полетіли до цілей. Знищено або пошкоджено, за оцінками, 41 літак стратегічної авіації. Втрати РФ оцінили в понад 7 млрд доларів США. Задіяні для атак на 5 авіабаз "Дягілєво", "Оленья", "Іваново", "Бєлая" та "Українка" були 117 FPV-дронів.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одну блискучу операцію СБУ, яка відбулась на початку червня. Це підводна атака на Кримський міст.