"Павутина" налякала Кремль? У меморандумі Росії з'явились нові вимоги щодо України

"Павутина" подіяла? Росія офіційно боїться українських дронів

Після переговорів у Стамбулі 2 червня, які закінчились певними домовленостями, зокрема, обміном меморандумів щодо припинення війни, росЗМІ опублікували російський варіант документа.

Як стверджують російські журналісти, цей меморандум нібито був переданий українській делегації під час перемовин у Туреччині.

Зокрема, у ньому йдеться про вимоги та пропозиції Росії. Більшість з них влада РФ уже озвучувала. В документі є три розділи: 1) Основні параметри врегулювання; 2) Умови зупинення вогню 3) Послідовність кроків і терміни їхнього здійснення.

Розповідаємо про головні вимоги Росії коротко:

міжнародне визнання Криму, так званих "ЛНР" та "ДНР" російськими, а також Херсонську і Запорізьку області, виведення з цих територій українських військ;

нейтралітет України, відмова від ядерних планів, НАТО, встановлення певної кількості військових та розпуск "націоналістичних формувань" у складі ЗСУ;

зняття санкцій з РФ, визнання російської мови офіційною, зняття обмежень з УПЦ;

заборона "нацизму та неонацизму";

відмова від взаємних претензій "у зв'язку з нанесеною бойовими діями шкодою";

поетапне відновлення дипзв'язків, газового транзиту тощо.

У Розділі 2 є два варіанти розвитку подій: 1) початок виведення військ з територій, на які претендує Росія.

2 пропозиція нібито є "пакетною" — тут є кілька кроків. За вимогами РФ, спочатку ЗСУ забороняють передислоковуватись, згодом в Україні має припинитись мобілізація і початись демобілізація. Треті країни мають перестати надсилати в Україну зброю та техніку, а Київ має гарантувати припинення "диверсійних завдань" на території Росії. Потім в Україні скасовують воєнний стан і вибирають нового президента. Останнім кроком названо підписання положень, викладених у першому розділі.

У Третьому розділі розповідається про терміни виконання меморандуму.

До речі, диверсійну спецоперацію СБУ "Павутина", яка була проведена у Росії 1 червня, де атакували 5 російських аеродромів, вже назвали геніальною. Ба більше, вона одна з найкращих в історії світових спецслужб. Тепер в інших країнах орієнтуються не на Моссад, а на СБУ.

Раніше "Телеграф" писав, що другий етап переговорів у Стамбулі відрізнявся не тільки тривалістю. Порівняли підсумки.