После удара ВСУ по авиации России мир усомнился в ее победе в войне, - Чалый

Международная пресса заговорила по-новому

Мощный удар по российской авиации сменил международное видение войны в Украине. За одну операцию украинцы уничтожили по меньшей мере 17 российских самолетов, в том числе бомбардировщики и разведывательный А-50.

Международные СМИ теперь по-другому пишут о возможностях Украины после этой операции. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины, руководитель Украинского медиацентра Валерий Чалый сказал в разговоре с Бориславом Березой.

Мировые СМИ изменили тон

Валерий Чалый сказал, что международные медиа начали иначе говорить о войне. По его словам, раньше в мире думали, что "Россия в любом случае победит". Поэтому Украине предлагали идти на уступки во время переговоров.

Если раньше многие издания писали о неминуемой победе России, то теперь они по-другому оценивают силы сторон. Россияне были в шоке от результатов операции и ее международного резонанса.

Реакция России показала масштаб удара

Дипломат рассказал, что российская сторона два дня думала, как ответить после операции. Сначала Кремль назвал события "террористической атакой", но затем начал уменьшать последствия. Видео с места событий показывают точные попадания именно в военные объекты без жертв среди мирных людей.

Кроме того, после операции "Паутина" в России начались экономические проблемы. В Сибири образовались большие очереди из грузовиков из-за проверок. Это остановило многие бизнес-процессы в регионе.

Новые возможности для переговоров

Эксперт считает, что операция предоставила Украине новые козыри для переговоров. "Дональд Трамп заявляет: "у президента Украины нет карт". Вот нате вам карты", — сказал дипломат. Теперь Украина может переговариваться с позиции силы.

Чалый подчеркнул, что нужно максимально использовать этот момент. Но он предупредил, что Россия готовит ответ на эту операцию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о реальных потерях России от операции "Паутина". Они существенно превосходят официальные данные.