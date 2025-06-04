Реальні втрати Росії від операції "Павутина" значно перевищують офіційні дані - експерт

Операція "Павутина" завдала Росії невідновних втрат

Справжні втрати Росії від операції "Павутина" набагато більші, ніж офіційні цифри. СБУ завдала удару по російських літаках на мільярди доларів.

Відновити знищені та пошкоджені борти буде дуже складно, бо їх більше не роблять. Про це розповів експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський, пише РБК-Україна.

"Росія не виробляє нові літаки такого типу. Тому незалежно від ступеня втрат відновити ці борти їм буде проблематично", — пояснив Киричевський. Експерт додав, що навіть мінімальні пошкодження літаків будуть більшими за ті сили, які росіяни зазвичай підіймають для великих атак.

На думку аналітика Defense Express, втрата стратегічних бомбардувальників суттєво зменшить можливості Росії атакувати українську інфраструктуру. Раніше ці літаки були основним інструментом для ударів по енергетичних об'єктах та критично важливих підприємствах.

За даними українських військових, пошкодження отримали понад 40 літаків противника. Центр протидії дезінформації підтвердив знищення щонайменше 13 бортів.

Супутникові знімки підтверджують масштаби завданих ударів. Проєкт "Схеми" опублікував фото аеродрому "Бєлая", де зафіксовано пошкодження семи стратегічних бомбардувальників — трьох Ту-95 та чотирьох Ту-22.

Також постраждали аеродроми Іваново, Дягілево та Оленья. В Іваново знищено літак-розвідник А-50, на базі Оленья втратили мінімум чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95 та вантажний Ан-124.

Нагадаємо, СБУ 1 червня провела атаку на російські військові аеродроми за допомогою 117 FPV-дронів. Спецслужба керувала дронами в режимі реального часу з території самої Росії. Операцію "Павутина" готували півтора року.

Раніше "Телеграф" писав, чим СБУ вдарила по Кримському мосту. Україна проводила випробування підводних дронів власної розробки.