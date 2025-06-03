Україна отримала козирі. Російський політолог назвав головний наслідок операції "Павутина"

Росія не зможе імітувати переговорний процес у Стамбулі

Після атаки дронів СБУ по аеродромах російської стратегічної авіації та ураження десятків літаків делегація РФ могла б відмовитися від переговорів з Україною у Стамбулі, але не зробила цього. Натомість Україна отримала свої політичні козирі від операції під кодовою назвою "Павутина".

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів російський соціолог Ігор Ейдман. Він назвав головний політичний наслідок атаки дронів СБУ.

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— Була ж можливість під цим приводом відмовитись та вийти з перемовин, але ж ні. Чому? Вони намагаються імітацією перемовин стримувати американців від жорстких санкцій та інших заходів. Втім, я не думаю, що Україна дозволить цю імітацію продовжувати. Росіяни оголосять чергові ультиматуми, а Україна категорично від них відмовиться. І, вірогідно, цей переговірний процес таки буде перерваний, — каже політичний експерт.

На його думку, разом з тим Україна отримала свої політичні козирі в цій грі в імітацію, розрахованій на американського президента.

— Україна показала всьому світові, в тому числі і керівництву США, що вона не збирається здаватися і може перемагати. Російським закликам до капітуляції Україна не тільки не поступається, а й розширює засоби протидії агресору. Деякі американські політики вже намагалися списати з рахунків Україну, казати, що вона ледь не програла, але тепер ми бачимо, що це зовсім не так. І це головний політичний наслідок, — пояснив Ейдман.

Нагадаємо, "Телеграф", як у Кремлі насправді відреагували на операцію СБУ "Павутина".