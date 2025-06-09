Ним "кошмарять" Сумщину. Що відомо про новий безпілотник РФ зі штучним інтелектом (фото)

Більшість його комплектуючих китайські

Росія почала активно використовувати ударні безпілотники V2U на Сумському напрямку. Вони працюють за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР). Зазначається, що ці дрони здатні до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту

За словами розвідників, їх обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin.

"V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ. Імовірно, застосовується навігація за допомогою "комп’ютерного зору" — дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, за допомогою LTE-зв’язку дроном можна керувати у форматі FPV. Є модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, який працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Ці БПЛА мають російське маркування, а база модема — китайського походження.

"Безпілотник зібраний переважно з компонентів китайського виробництва: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення. Крім того, встановлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також згаданий американський модуль Jetson Orin", — додають у ГУР.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія модернізувала дрони "Молнія". Тепер вони несуть подвійну загрозу.