Росія модернізувала дрони "Молнія": тепер вони несуть подвійну загрозу (фото)

Вже з’явилось фото нової модифікації БПЛА

Дрон "Молнія", яким росіяни атакують Україну, став ще небезпечнішим. Росія модернізувала свій безпілотник так, щоб він ніс одразу дві загрози.

Про це розповів фахівець із зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов із позивним Флеш. За його даними, противник почав застосовувати БПЛА "Молнія" як носій FPV.

"Я думаю в цьому випадку ми не говоримо про повноцінну матку-ретранслятор, тому що "Молния" одноразова і ніхто на її борт не буде ставити ретранслятор. Я б назвав цей проєкт "Бла бла Дрон". "Молнія" летить атакувати ціль і підвозить "попутника" в наші тили, якій буде управлятися окремо", — каже він.

Офіційного підтвердження цієї інформації від військового командування ЗСУ на момент публікації новини немає, однак свої дані Флеш доповнив знімком, на якому видно дрон "Молнія" з "попутником".

Що відомо про "Молнію"

"Молнія" — це російський ударний БПЛА типу "камікадзе". Він використовується як барражуючий боєприпас. Має електродвигун та виготовлений і дешевих матеріалів, таких як фанера, пластик та картон. За даними з відкритих джерел, має дві модифікації:

Молнія-1 — з одним електродвигуном;

Молнія-2 – із двома електродвигунами.

Характеристики:

тип – FPV-крило,

розмах крила – 1140 сантиметрів,

хорда – 200 сантиметрів,

батарея – 5 000 мАг Li Ion,

зв’язок — ERLS (така ж, як і на FPV),

корисне навантаження – 3 – 5 кілограми,

дальність – 20 – 40 кілометрів,

швидкість – 20 – 25 метрів за секунду,

максимальна висота – 3 кілометри,

приблизна вартість виробництва – близько 300 доларів.

"Це баражуючий боєприпас, щось більше, ніж великий дрон, але менший за "Шахед" — для розуміння, щось середнє. Це доволі примітивний за конструкцією і доволі дешевий боєприпас, на борту він може нести від трьох до п'яти кілограмів вибухівки. Порівняно з тим же "Шахедом", де 50 кг вибухової речовини, він є набагато менш потужним, але він в рази дешевший, ніж "Шахед", і може завдавати ураження саме вибухом, розльотом уламків…Він фактично дуже легкий, може долати десятки кілометрів", — розповідає речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко (дрони "Молнія" вперше почали застосовуватися по Харкову наприкінці 2024 року).

Що таке FPV

FPV дрон (від англ. First Person View) — це безпілотний літальний апарат, який дозволяє оператору керувати ним, спостерігаючи за тим, що відбувається в режимі реального часу, через окуляри віртуальної реальності, де передається зображення з камери, встановленої на дроні. Таким чином, оператор ніби бачить світ очима дрона, що забезпечує ефект присутності та покращене управління.

У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини або пристрою для скидання боєприпасів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке БПЛА "Бандероль".