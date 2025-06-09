Ими "кошмарят" Сумщину. Что известно о новом беспилотнике РФ с искусственным интеллектом (фото)

Большинство его комплектующих китайские

Россия начала активно использовать ударные беспилотники V2U в Сумском направлении. Они работают с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР). Отмечается, что эти дроны способны к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта.

По словам разведчиков, их вычислительная система базируется на китайском миникомпьютере Leetop A203, в котором использована высокоскоростная сборка на базе NVIDIA Jetson Orin.

"V2U оснащен только одним GPS-модулем, что, вероятно, свидетельствует об отказе россиян от использования спутниковой навигации из-за работы украинских систем РЭБ. Вероятно, применяется навигация с помощью "компьютерного зрения" — дрон сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фото местности", — говорится в сообщении.

Кроме этого, с помощью LTE-связи дроном можно управлять в формате FPV. Есть модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, работающий с SIM-картой украинского мобильного оператора. Эти БПЛА имеют российскую маркировку, а база модема – китайского происхождения.

"Беспилотник собран преимущественно из компонентов китайского производства: двигателя, GPS-модуля, сервоприводов, твердотельного накопителя, дальномера, регуляторов оборотов, элементов питания. Кроме того, установлен японский светочувствительный сенсор Sony, электромагнитное реле ирландской компании Te Connectivity а также упомянутый американский модуль Jetson Orin", — говорят в ГУР.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия модернизировала дроны "Молния". Теперь они несут двойную угрозу.