Вибухівка, "Марічка" чи "Толока"? Чим СБУ вдарила по Кримському мосту

Україна проводила випробування підводних дронів власної розробки

У вівторок, 3 червня, Кримський міст знову здригнувся від вибухів. Не встигли росіяни відійти від "Павутини", як Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію та втретє вразила міст – цього разу під водою.

"Телеграф" зібрав версії, чим найімовірніше вразили незаконно побудовану громадину, якою так пишався Путін.

Російські пропагандисти стверджують, що Кримський міст, найімовірніше, атакував український дрон "Марічка". Також у мережі пишуть, що це може бути одна з модифікацій "Толоки" або навіть начинена вибухівкою фура.

Проте, за офіційною версією СБУ, для руйнування опор мосту використали 1100 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті, закладеному на рівні дна. Спецслужба повідомила, що перший вибуховий пристрій був активований дистанційно о 4:44.

Морський дрон "Марічка"

"Марічка" — це багатофункціональний український безпілотний підводний апарат, призначений для завдання ударів по різних цілях, перевезення вантажів і проведення розвідки. Його довжина становить 6 метрів, ширина – 1 метр, а максимальна дальність ходу – до 1000 кілометрів.

Дрон здатний вражати десантні та ракетні кораблі, катери, підводні човни, берегові укріплення та мостові конструкції. Замість бойового заряду апарат може використовуватися для транспортування військових чи цивільних вантажів, а також дорозвідування цілей.

Безпілотник "Марічка"

"Марічка" малопомітна для радарів, сонарів та ехолотів, може працювати в режимі очікування, активуватися за таймером або зовнішнім сигналом. Оснащується як вибухівкою, так й іншим корисним устаткуванням. Деякі характеристики тримаються в секреті з міркувань безпеки.

Морський безпілотник "Толока"

Проєкт "Толока" включає три моделі: TLK 1000, TLK 400 і TLK 150. Найбільша — TLK 1000 — може мати довжину від 4 до 12 метрів залежно від завдання та нести до 5000 кг бойового навантаження. Запланована дальність — до 2000 км.

Модель TLK 400 — компактніша: довжина від 4 до 6 метрів, бойовий заряд — до 500 кг, дальність ходу — до 1200 км.

Модифікації безпілотника "Толока"

Найменший апарат, TLK 150, має довжину 2,5 метра, запас ходу близько 100 км, а бойове навантаження – від 20 до 50 кг.

Хоча дрони цієї серії працюють під водою, вони оснащені надводними елементами — GPS-антенами, телекамерами, тепловізорами та засобами зв’язку.

Чому в мережі знову пишуть про фури?

Нагадаємо, у жовтні 2022 року на Кримському мості прогриміли вибухи. Відомо, що там було підірвано вантажівку, начинену вибухівкою. В результаті стався частковий обвал двох прольотів і було значно пошкоджено дорожнє полотно.

Крім того, спалахнули кілька паливних цистерн поїзда. Атака незаконної споруди стала результатом складної багаторівневої операції, яку особисто розробляв та керував її реалізацією голова СБУ Василь Малюк.

Водночас позавчора 1 червня українська спецслужба провела віртуозну операцію "Павутина", атакувавши низку російських військових аеродромів та пошкодивши 41 стратегічний літак армії РФ. В операції були задіяні фури, з яких у певний час вилітав рій безпілотників.

Обережно! У відео є ненормативна лексика!

Мабуть, тому фури й тут напрошуються самі собою. Однак варто звернути увагу на те, що вибухи сталися глибоко під водою, а отже ця версія є абсолютно нереалістичною.

Генерал вважає, що це була "Марічка"

"Протягом певного часу Україна розробляла низку безпілотних апаратів, що працюють у повітрі, на суші та на морі, зокрема під водою. Близько року тому пройшла інформація щодо випробувань наших безпілотних торпед. Потім інформацію закрили. Швидше за все, саме це і було застосовано", — сказав у коментарі "Телеграфу" колишній заступник начальника Генштаба ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко

Експерт вважає, що цього разу випробування проходили у бойових умовах. За його версією є ймовірність, що для підриву Кримського мосту використовувалася "Марічка".

Результати підриву Кримського мосту

Експерт Віктор Гліба зробив низку висновків щодо стану мосту на цей момент.

На його думку, робота бойових плавців та інженерів-конструкторів, які заклали вибухівку у правильному місці, спричинила такі наслідки:

1. Підрив послабив палі високого свайного ростверку і пошкодив закладні деталі обойми (гільзи) стакану в плиті несучої опори.

2. Стяжка комбінованого арочно-балочного прогону втратила несучу спроможність і якби ще одна вантажівка вибухнула на в'їзді до "висячої" частини мосту, конструкція була впала.

3. На території берегової лінії є ще 5 об'єктів для ураження.

Нагадаємо, СБУ півтора року готувала операцію "Павутина", щоб завдати удару по аеродромах, де базувалися російські стратегічні ракетоносці. Це відбувалося в умовах тотальної російської підозрілості та доносів.