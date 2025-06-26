Президенти сиділи в халатах і не дали виступити Повалій: якою була зустріч Зеленського і Януковича

Зеленський виступав перед Януковичем та Медведєвим

У Володимира Зеленського і Віктора Януковича, окрім президенства, немає нічого спільного, тому приводів для їхньої зустрічі, здавалося б, немає. І хоч публічного політичного діалогу між ними ніколи не було, колишній керівник "Кварталу" колись виступав перед тодішнім главою України.

Це було в період з 2010 до 2014 рік. "Телеграф" вирішив з’ясувати, якою була зустріч Зеленського і Януковича.

В інтерв’ю Дмитру Гордону Зеленський розповідав, що тоді колектив "Кварталу" запросили на приватний корпоратив. Глядачами були двоє людей — тодішній президент України Віктор Янукович і глава РФ Дмитро Медвєдєв.

"Запросили нас на захід, сказали: "Будуть президенти". Ну, будуть — добре… Міша — був такий міністр культури (Кулиняк) нам сказав, що виступатимемо перед президентами. Привезли нас до якогось чергового лісу: зазвичай це в лісі якомусь відбувається", — пригадав Зеленський.

Янукович у 2010 році

Кварталівці показали один блок виступу, після чого повинні були їхати додому, але їх вмовили залишитися і виступити зі ще одним блоком. Перед другим "концертом", за словами Зеленського, президенти вийшли в халатах і сіли за стіл продовжувати дивитися виступ.

Як виглядав Зеленський у ті часи

До слова, на цьому корпоративі повинна була виступити Таїсія Повалій, яка тоді була народною артисткою України. Вона двічі виходила на сцену і двічі два глядачі вставали і виходили з зали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Слава Камінська показала фото з Януковичем на Канарах. Однак навряд чи Янукович зміг би залишити РФ, де він довгі роки ховається від правосуддя, особливо з огляду на європейські санкції.