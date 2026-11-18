Легковики на переправу поки де пускають

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У Києві Північним мостом відновили рух в обох напрямках, але пропускають лише громадський транспорт. Легкові автомобілі та вантажівки на переправу не допускають, значних заторів поблизу мосту вранці у середу, 18 листопада, не спостерігається.

Ситуацію в районі Північного мосту показав фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Про затори через обмеження руху Північним та Південним мостами також повідомляє КИЇВ24.

Щоб громадський транспорт міг курсувати в обидва боки, на мосту прибрали огорожі, які відокремлювали тротуарну частину. Її також залучили для організації руху.

Люди їдуть в напрямку Північного мосту. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

"Наразі поблизу Північного мосту значних заторів не спостерігається. Трафік, звісно, щільний, адже це ранок, і столиця прокидається, всі вирушають на роботу або за звичними своїми маршрутами", – розповіла кореспондентка, яка перебуває поблизу переправи.

Північний міст перекривали після балістичних ударів РФ у ніч на 17 листопада. Водії намагалися об’їхати перекриті ділянки, через що утворювалися затори. Рух обома переправами відновили в другій половині дня, запровадивши обмеження.

В напрямку правого берега щільний потік машин. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Південним мостом дозволили їхати лише з лівого на правий берег. Там пропускають легкові автомобілі до 10 тонн, а також громадський транспорт до 18 тонн.

Мостом пересуваються й велосипедисти. На кадрах Яна Доброносова – велосипедист у яскравій куртці та з рюкзаком, який їде мокрою дорогою.

Північним мостом пересуваються також велосипедисти. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Велосипедист на мосту. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Як повідомляв "Телеграф", мости у Києві витримали сім ударів балістикою. Які пошкодження отримали переправи та чи зможе Росія їх обрушити.