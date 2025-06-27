Раніше тут яблоку ніде було впасти: популярна Кирилівка занепадає в окупації (відео)

Окупанти не спромоглися облаштувати всі пляжі в селищі, попри гучне "відновлення"

І хоча початок літа видався невдалим для курортного сезону — з холодним вітром та некомфортною погодою — Кирилівка, що на Запоріжжі, залишається безлюдною вже четверте літо поспіль. Навіть за кращих умов сюди майже ніхто не приїздить: узбережжя пустіє, а атмосфера більше нагадує місце, що поступово зникає з туристичних маршрутів.

"Телеграф" зібрав свіжі кадри й інформацію з окупації.

На відео чоловік ділиться своїми враженнями від пляжу в Кирилівці. Каже, що погода в кінці червня — не найкраща: дме холодний вітер, що не дозволяє насолодитися літніми буднями. На пляжі майже ні душі, зовсім порожньо, попри те, що зараз — розпал сезону. Море теж не радує: вода — каламутна, а вздовж берега плавають водорості. Виглядає все не надто привабливо для відпочинку.

"Людей зараз немає, і, мабуть, найближчим часом не буде", — із сумом каже місцевий житель.

Далі у відео показують уже інший пляж — кадри зняті днями пізніше, 22 червня. Людей тут небагато, хоч і більше, ніж на попередньому березі. Видно, що місце трохи пожвавіше, проте до справжнього курортного ажіотажу ще далеко. Є навіть популярний атракціон — типу "Дракон" — але охочих розважитися зовсім мало, він працює майже вхолосту.

Втім, цей пляж виглядає значно краще: чистіше узбережжя, вода прозоріша, без великої кількості водоростей.

На наступних кадрах показують нічний клуб "Техас". За словами кирилівців, у квітні 2025 року тут тривали відновлювальні роботи. Поруч — невеличкий ринок: кілька яток із сувенірами, надувними колами, капелюхами, окулярами — усе те, що зазвичай купують для відпочинку біля моря. Але й тут майже порожньо, покупців немає, а точки торгівлі — зачинені.

А вдалині видно велике колесо огляду — воно мало б стати головною розвагою, та наразі стоїть без руху.

А це — вигляд на пляж поблизу бази колись популярної відпочинку "Гаваї".

Пляж із бази відпочинку "Гаваї"

Нагадаємо, що Кирилівка розташована на півдні України — у Запорізькій області.

Розташування Кирилівки на мапі

З лютого 2022 року населений пункт захопили російські війська. Атмосфера наразі в окупованій Кирилівці трохи сумна — наче курорт завмер в очікуванні сезону. Видно, що селище переживає не найкращі часи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на ТОТ фіксується занепад туристичної інфраструктури: атракціони не працюють, курортні зони не впорядковуються, а відпочивальників стає дедалі менше. Така ситуація спіткала й Бердянськ Запорізької області.