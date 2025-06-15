Забуті курорти Арабатської Стрілки: як окупація знищила туристичний рай Херсонщини (відео)

Окупанти перетворили колись популярний курорт на бідне і закинуте місце

Арабатська Стрілка – унікальна природна коса між Азовським морем та Сивашем, яка до 2022 року була одним з найпопулярніших бюджетних курортів України. Сьогодні окуповані села цієї території — це дуже сумна картина занепаду та забуття.

Село Стрілкове, Генічеськ та інші населені пункти колись приймали десятки тисяч туристів щоліта. Сімейні пансіонати, приватні садиби та кемпінги були заповнені туристами з усієї України і не тільки. Тепер же ці місця виглядають як привиди минулого. Місцеве населення показує, без сумніву, драматичні, картини того, як зараз виглядає популярний донедавна курорт.

Пляжі, на які раніше ніде було ступити, тепер порослі степовою травою. Туристична інфраструктура руйнується без належного догляду. Кафе та ресторани, які обслуговували тисячі гостей, зараз стоять порожніми.

Місцеве населення переживає важкі часи. Економіка сіл, яка цілком залежала від туристичного сезону, зараз практично не функціонує. Люди втратили основні джерела доходу, адже робота в курортній сфері була головним заробітком для більшості мешканців.

Арабатська стрілка окупована

А ось як виглядало Щасливцеве до війни

Також раніше "Телеграф" писав, як виглядає Маріуполь зараз. На цей популярний курорт до повномасштабної війни сюди приїздило понад 100 тисяч людей.