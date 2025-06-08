Росія змінює Кирилівку до невпізнання: як виглядає популярний курорт в окупації (відео)

У цей час до війни тут уже яблуку не було де впасти

Кирилівка у Запорізькій області, яка до війни була одним із найпопулярніших курортів, за час окупації змінилася до невпізнанності. Порожні місця нагадують улюблене багатьма місце для відпочинку лише віддалено.

Свіже відео з окупації з’явилося у мережі. Відео датовано 7 червня та знято на центральному пляжі. Як зазначають автори поста, у цей час до війни тут уже яблуку не було де впасти, а зараз ці місця порожні.

На відео добре видно відсутність будь-якого курортного сезону. Пляжі майже без людей.

А так Кирилівна виглядала до окупації Росією:

Українці в коментарях під відео, дивлячись на пустку, яку принесла РФ, сумно згадують колишню Кирилівку.

Слід зазначити, що схожа доля спіткала багато українських курортів після окупації. Наприклад, окупований Бердянськ, де пляжі порожні та безлюдні. А центр міста дедалі більше стає занедбаним.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія "вбила" відомий острів-курорт Азовського моря.