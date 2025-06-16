Зараз замість озера… Російська окупація знищила мальовничу водойму (фото, відео)

Ця водойма з'явилась у кінці 1950-х

В окупованому Росією Сіверськодонецьку Луганської області повністю висохло одне з озер. Ця водойма була створена штучно, але за тривалий час панування на цій території окупантів зникла.

Про це повідомляє "Трибун", публікуючи супутникові знімки. Зазначається, що ще у 2022 озеро було повноводним.

"В окупованому Сіверськодонецьку повністю висохло Паркове озеро", — йдеться у повідомленні.

Паркове озеро у 2022

Паркове озеро у 2025

Факт висихання підтверджують не тільки супутникові знімки, на яких видно, що у 2022 році озеро було з водою, а у 2025 — повністю висохло. Адже у мережі показали і свіже відео з цієї місцевості. На ролику видно, що узбережжя озера поросло травою та комишами, навколо повалено кілька дерев, а саме озеро — це тепер засохлий мул і земля.

Сіверськодонецьк на карті

Зауважимо, що в Сіверськодонецьку до окупації існувало два озера: Паркове та Чисте. Ці водойми були створені штучно і виконували більш естетичну функцію. Але за час їх існування там поселилось чимало живності. Однак наразі озеро Паркове повністю висохло і зникло.

Враховуючи те, що воно утворилось не природно, водойма навряд чи сама зможе відновити свою повноводність. Можливо лише під час дощів та зимового періоду воно наповнюватиметься водою. Однак наразі Паркове озеро демонструє те, що російська окупація сіє занепад.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни знищили ще одну велику водойму на Донеччині.