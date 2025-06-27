Раньше здесь яблоку негде было упасть: популярная Кирилловка приходит в упадок в оккупации (видео)

оккупанты не смогли обустроить все пляжи в поселке, несмотря на громкое "восстановление"

И хотя начало лета оказалось неудачным для курортного сезона — с холодным ветром и некомфортной погодой — Кирилловка, что на Запорожье, остается безлюдной уже четвертое лето подряд. Даже при лучших условиях сюда почти никто не приезжает: побережье пустеет, а атмосфера больше напоминает место, постепенно исчезающее из туристических маршрутов.

"Телеграф" собрал свежие кадры и информацию из оккупации.

На видео мужчина делится своими впечатлениями от пляжа в Кирилловке. Говорит, что погода в конце июня — не лучшая: дует холодный ветер, не позволяющий насладиться летними буднями. На пляже почти ни души, совсем пусто, несмотря на то, что сейчас — разгар сезона. Море тоже не радует: вода мутная, а вдоль берега плавают водоросли. Выглядит все не слишком привлекательно для отдыха.

"Людей сейчас нет, и, пожалуй, в ближайшее время не будет", — с грустью говорит местный житель.

Далее в видео показывают уже другой пляж — кадры сняты днями позже, 22 июня. Людей здесь немного, хоть и больше, чем на предыдущем берегу. Видно, что место немного резвее, однако до настоящего курортного ажиотажа еще далеко. Есть даже популярный аттракцион – типа "Дракон" – но желающих развлечься совсем мало, он работает почти вхолостую.

Впрочем, этот пляж выглядит гораздо лучше: чище побережье, вода прозрачнее, без большого количества водорослей.

На следующих кадрах показывают ночной клуб "Техас". По словам кирилловцев, в апреле 2025 года здесь продолжались восстановительные работы. Рядом небольшой рынок: несколько лотков с сувенирами, надувными кругами, шляпами, очками — все то, что обычно покупают для отдыха у моря. Но и здесь почти пусто, покупателей нет, а точки торговли закрыты.

А вдали видно большое колесо обозрения — оно должно стать главным развлечением, но сейчас стоит без движения.

А это – вид на пляж вблизи когда-то популярной базы отдыха "Гаваи".

Пляж с базы отдыха "Гаваи"

Напомним, что Кирилловка расположена на юге Украины — в Запорожской области.

Расположение Кирилловки на карте

С февраля 2022 года населенный пункт захватили российские войска. Атмосфера в оккупированной Кирилловке немного грустная — будто курорт замер в ожидании сезона. Видно, что поселок переживает не лучшие времена.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на ВОТ фиксируется упадок туристической инфраструктуры: аттракционы не работают, курортные зоны не упорядочиваются, а отдыхающих становится все меньше. Такая ситуация постигла и Бердянск Запорожской области.