Заміть туристів — прапори РФ: який вигляд має окупований Бердянськ у розпал літа (фото, відео)

Нині жителі Бердянська намагаються не з'являтися на вулицях без нагальної потреби

Попри календарне літо, відчуття відпустки й тепла на окупованому півдні України годі шукати. Пляжі Бердянська, що в Запорізькій області, нині порожніють та перебувають у занедбаному стані — попри це, окупанти не спромоглися навіть прибрати популярні серед містян узбережжя.

"Телеграф" зібрав свіжі кадри й інформацію з окупації.

20 червня пляж в окупованому Бердянську справляє гнітюче враження — море холодне, пронизливий вітер не дає шансу на відпочинок, а на самому узбережжі майже немає людей. Курортне місто, яке колись вирувало життям у літній сезон, нині виглядає мертвим і покинутим.

"Море — холодне, вітер — холодний… І брудно, скажімо так", — коротко, але влучно описує ситуацію місцева жителька.

Як писала "Приморка.City", жителі Бердянська намагаються не з'являтися на вулицях без нагальної потреби. Про туристів чи відпочивальників узагалі не йдеться — курортне місто остаточно втратило колишній вигляд.

Набережна та центральний пляж у Бердянську

Частина розважальних закладів, до яких не дійшли руки окупантів, залишаються зачиненими та поступово занепадають разом із міським середовищем. Наприклад, колись популярне кафе "Тріо" на центральному пляжі нині виглядає як смітник.

Вигляд кафе "Тріо" наприкінці травня 2025

Вигляд кафе "Тріо" наприкінці травня 2025

Нічний клуб "Баракуда", що раніше приваблював відпочивальників, зараз влітку перетворюється на місце збору військових РФ та місцевих колаборантів. Його фасад прикрашає банер із георгіївськими стрічками.

Вигляд нічного клубу "Баракуда"

Тим часом оглядовий майданчик на схилі місцевої гори, який росіяни ще навесні 2024 року обіцяли "відновити за пару місяців", досі не відремонтований. За словами містян, більшість часу на будівельному майданчику не спостерігалося жодної активності.

Ще 5 лютого 2025 року окупаційна "адміністрація" стверджувала, що об'єкт буде готовий до травня, однак нині новий термін завершення робіт перенесли на 1 липня. Нібито "згідно з графіком".

Оглядовий майданчик на місцевому пляжі Бердянська

Нагадаємо, що Бердянськ розташований на самому півдні Запорізької області.

Розташування Бердянська на мапі

У мирні часи сюди приїздило тисячі туристів із різних куточків України, але з лютого 2022, коли російські війська захопили курортний населений пункт, пляжі забули про шум відпочивальників та людні вулиці.

Такий Бердянськ — це вже не про відпустку, а про реальність окупації.

Раніше "Телеграф" писав про головні проблеми Бердянська в червні. Туристів на пляжах немає, натомість — кілька місцевих жителів із вудками. Вони ловлять рибу та перебувають в умовах побутової кризи — без світла, води й доступу до нормальних умов життя.