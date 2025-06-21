Занедбані та забуті пляжі. Як зараз виглядає популярний окупований курорт Азовського моря (відео)

Курортне селище вже четвертий рік в окупації

Російська окупація знищила чимало українських курортних міст і селищ. Не виключенням став й Урзуф на узбережжі Азовського моря.

У мережі вже з'явились свіжі кадри цього курортного селища. Зауважимо, що Росія окупувала Урзуф ще у 2022 році.

На відео видно, що люди є на пляжі, але їх не так і багато. До повномасштабного вторгнення в літній період усе узбережжя Азовського моря було настільки заповнене людьми, що їх покривала лежали фактично один біля одного. Зараз же навіть водні розваги на кшталт катання на банані, катамарані тощо не такі популярні.

Урзуф до окупації

Вода в Азовському морі зараз чиста та спокійна, але купається вже не так багато людей. Адже значна кількість боїться водних мін, які не один раз вже вимивало на берег. При цьому окупаційна влада майже нічого не робить, аби покращити ситуацію курорту.

Урзуф до окупації

Урзуф на карті

Зауважимо, що до повномасштабного вторгнення в Урзуфі була військова база "Азову", військові якої до останнього боронили селище. Наразі ж не тільки пляжі селища, а й прилеглі території стають все більш дикими. На території Урзуфу продовжує рости популяції вовків, диких кабанів, степових бабаків тощо.

Нагадаємо, що приблизно така ж доля спіткає і легендарне курортне містечко Бердянськ. Там пусті пляжі та вулиці, а гарні фонтани в центрі міста окупаційна влада засипала піском, аби не витрачати на них воду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни перетворили відомий курорт на місто-привид. На пляжах гуляє більше бродячих собак, ніж людей.