Повзучі гади атакують захід України: як не померти від укусу й що робити, якщо побачили змію (фото)

Змії активізуються в літній період, особливо в спекотні дні

За останні кілька днів на території Львівської області зафіксовано 4 небезпечні випадки укусів змій, унаслідок яких постраждали як дорослі, так і дитина. Усі потерпілі перебувають у лікарнях із діагнозом укус змії, стан – середньої тяжкості.

Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Отже, за останні дні червня було зафіксовано такі інциденти:

30 червня:

близько 19:49 – у селі Волосянка змія вкусила 44-річного чоловіка в лівий гомілковостопний суглоб. Його доставили до Стрийської ЦРЛ.

близько 20:02 – у селі Мала Волосянка постраждав молодий чоловік 23 років, укус зафіксовано в ліву кисть. Потерпілого госпіталізовано до Турківської ЦЛ.

21:29 – 40-річна жителька села Ісаї отримала укус правої кисті та була доправлена до Турківської ЦМЛ.

29 червня:

13:58 – до Дрогобицької МДЛ госпіталізовано 2-річну дитину, жительку селища Східниця. Постраждала дістала укус змії.

Що варто знати?

Змії активізуються в літній період, особливо в спекотні дні. Вони полюбляють ховатися в траві, біля каміння, води, пеньків, або на узбіччях лісових стежок. Укуси найчастіше трапляються саме через необережність під час прогулянок або відпочинку в природі.

ШІ "Claude" підготував інфографіку з основними правилами поведінки на природі, яку варто зберегти або поширити серед знайомих. Основні поради:

Одягайте закрите взуття та щільні штани.

Оминайте густу траву, не лізьте в кущі, не сидіть навмання біля каміння чи пеньків.

Шуміть під час руху – це відлякує змій.

Якщо побачили змію – не панікуйте, не наближайтеся, не намагайтеся вбити – просто повільно відступіть.

Завжди беріть із собою аптечку, воду та телефон для виклику допомоги.

"Телеграф" згенерував фото з порадами щодо захисту від укусів змій. Картинку дивіться нижче:

Як вберегтися від змій

Зазначимо, що дотримання простих правил допоможе уникнути трагедії.

Раніше "Телеграф" розповідав, які види отруйних змій є в Україні та що треба робити, коли таки побачили плазуна.