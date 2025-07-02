Повзучі гади атакують захід України: як не померти від укусу й що робити, якщо побачили змію (фото)
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Змії активізуються в літній період, особливо в спекотні дні
За останні кілька днів на території Львівської області зафіксовано 4 небезпечні випадки укусів змій, унаслідок яких постраждали як дорослі, так і дитина. Усі потерпілі перебувають у лікарнях із діагнозом укус змії, стан – середньої тяжкості.
Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Отже, за останні дні червня було зафіксовано такі інциденти:
30 червня:
- близько 19:49 – у селі Волосянка змія вкусила 44-річного чоловіка в лівий гомілковостопний суглоб. Його доставили до Стрийської ЦРЛ.
- близько 20:02 – у селі Мала Волосянка постраждав молодий чоловік 23 років, укус зафіксовано в ліву кисть. Потерпілого госпіталізовано до Турківської ЦЛ.
- 21:29 – 40-річна жителька села Ісаї отримала укус правої кисті та була доправлена до Турківської ЦМЛ.
29 червня:
- 13:58 – до Дрогобицької МДЛ госпіталізовано 2-річну дитину, жительку селища Східниця. Постраждала дістала укус змії.
Що варто знати?
Змії активізуються в літній період, особливо в спекотні дні. Вони полюбляють ховатися в траві, біля каміння, води, пеньків, або на узбіччях лісових стежок. Укуси найчастіше трапляються саме через необережність під час прогулянок або відпочинку в природі.
ШІ "Claude" підготував інфографіку з основними правилами поведінки на природі, яку варто зберегти або поширити серед знайомих. Основні поради:
- Одягайте закрите взуття та щільні штани.
- Оминайте густу траву, не лізьте в кущі, не сидіть навмання біля каміння чи пеньків.
- Шуміть під час руху – це відлякує змій.
- Якщо побачили змію – не панікуйте, не наближайтеся, не намагайтеся вбити – просто повільно відступіть.
- Завжди беріть із собою аптечку, воду та телефон для виклику допомоги.
"Телеграф" згенерував фото з порадами щодо захисту від укусів змій. Картинку дивіться нижче:
Зазначимо, що дотримання простих правил допоможе уникнути трагедії.
Раніше "Телеграф" розповідав, які види отруйних змій є в Україні та що треба робити, коли таки побачили плазуна.