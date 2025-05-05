Гадюка Нікольського атакує людей в Україні: в яких регіонах вона найбільш зла і що це взагалі за змія

Цей вид занесений до Червоної книги

З настанням теплої погоди в Україні значно активізувалася гадюка Нікольського – рідкісний вид отруйних змій. Укуси цього плазуна можуть бути особливо небезпечними для дітей, людей похилого віку, алергіків та домашніх тварин.

Гадюка Нікольського (Vipera nikolskii) занесена до Червоної книги України та тривалий час вважалася надзвичайно рідкісним видом. Проте цього літа кількість повідомлень про зустрічі з цими плазунами різко зросла. Нещодавно гадюку помітили на приватному подвір'ї у Бабинцях Київської області – лише за 500 метрів від лісу та близько 10 метрів від поля. Також надходять повідомлення про появу цих змій у Дніпропетровській області.

Гадюка Нікольського — як відрізнити від інших змій

Як відрізнити гадюку Нікольського від інших змій? Найпомітніша її особливість – майже чорне забарвлення, що робить її малопомітною на тлі ґрунту чи опалого листя. Голова гадюки має характерну трикутну форму, значно ширшу за тіло, а на спині можна помітити зигзагоподібну смугу – головну ознаку отруйних гадюк.

На відміну від своїх родичів, гадюка Нікольського мешкає переважно у лісостепових та степових районах України. Фахівці зазначають, що цей вид не агресивний і зазвичай уникає зустрічі з людьми, проте в разі загрози може укусити.

Такі змії часто ховаються у високій траві, купах хмизу, під камінням чи дошками – особливо на подвір'ях, розташованих поблизу лісів або занедбаних ділянок.

Щоб захистити себе від можливих зустрічей з гадюкою Нікольського, варто дотримуватися простих правил безпеки:

носіть закрите взуття та довгий одяг під час прогулянок у лісі чи полі;

уникайте ходіння через густу траву та неходжені стежки;

не торкайтеся руками хмизу, дров, каміння без попередньої перевірки;

регулярно оглядайте територію біля будинку, особливо якщо він розташований поблизу лісу.

Раніше "Телеграф" також писав про інший вид гадюк в Україні, який вважається надзвичайно рідкісним в Україні. Цей унікальний представник степової фауни потребує особливої уваги та захисту.