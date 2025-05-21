"Така відгодована": змія залізла через дірку в будинок на Київщині (відео)

Обійшлося не без жартів

На Київщині в один із приватних будинків залізла змія. В оселю вона потрапила через отвір у стіні.

Про це повідомили в місцевих Telegram-каналах. Відео вже прокоментувало багато українців.

На кадрах видно, як змія через отвір для труби залазить у помешкання. Інцидент одразу викликав бурхливу реакцію в соцмережах.

Користувачі коментують не лише сам факт, а й жартують про "непрошену гостю".

"Моя свекруха вже по чужих будинках лазить", — написала жартівливий коментар одна із читачок.

Дехто припустив, що змія не справжня, бо нібито вона не рухається. У відповідь на такі коментарі, одна з користувачок написала: "Така поведінка притаманна зміям, звичайна".

А інша написала так: "Схоже на те, що вона просто злякалася людини, і робить вигляд, ніби вона палка".

Декому змія сподобалася. "Гарна, така відгодована", "Так це ж класно. Можна погладити її" та інші коментарі.

Що робити, якщо до вас залізе змія

Головне не панікуйте — змії рідко нападають першими. Також не наближайтеся і не намагайтеся самостійно її зловити.

Краще закрийте приміщення та викличте фахівців — ДСНС або службу з контролю над тваринами.

Раніше "Телеграф" писав, що на острові у Дніпрі знайшли лігво десятків вужів. На відео видно, як змії переплітаються між собою. Це характерно для цих плазунів у квітні-травні.