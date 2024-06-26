Нашестя змій триває? На Львівщині змія вкусила чоловіка: що відомо
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Постраждалому надали необхідну допомогу
На Львівщині було зафіксовано черговий напад змії на людину. Так у селище Славське змія вкусила чоловіка за ногу.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Зазначається, що чоловіку надали необхідну допомогу.
"25 червня о 12:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в Сколівську центральну лікарню в приймальне відділення поступив чоловік, 1989 року народження, житель селища Славське з діагнозом – укус змії правої нижньої кінцівки", — йдеться у повідомленні.
Водночас рятувальники закликали мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу, адже у літній сезон спостерігається збільшення випадків укусів змій.
Щоб вберегти себе від змій:
- Носіть закрите взуття та штани. Це допоможе захистити ваші ноги від укусів.
- Будьте уважні під час ходьби по траві. Дивіться під ноги, щоб не наступити на змію.
- Плазуни можуть ховатися під камінням, дровами та іншими предметами. Тому будьте обережні при роботі в саду.
- Якщо зустрінете змія, не намагайтеся його спіймати або вбити. Просто дайте можливість спокійно поповзти.
- Якщо вас укусив плазун, негайно зверніться за медичною допомогою.
Нагадаємо, що ще у травні у Києві помічали нашестя змій. У розпалі сезону спарювання змії клубками вились обабіч доріг.