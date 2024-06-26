Нашестя змій триває? На Львівщині змія вкусила чоловіка: що відомо

Постраждалому надали необхідну допомогу

На Львівщині було зафіксовано черговий напад змії на людину. Так у селище Славське змія вкусила чоловіка за ногу.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Зазначається, що чоловіку надали необхідну допомогу.

"25 червня о 12:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в Сколівську центральну лікарню в приймальне відділення поступив чоловік, 1989 року народження, житель селища Славське з діагнозом – укус змії правої нижньої кінцівки", — йдеться у повідомленні.

Славське на мапі

Водночас рятувальники закликали мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу, адже у літній сезон спостерігається збільшення випадків укусів змій.

Щоб вберегти себе від змій:

Носіть закрите взуття та штани. Це допоможе захистити ваші ноги від укусів.

Будьте уважні під час ходьби по траві. Дивіться під ноги, щоб не наступити на змію.

Плазуни можуть ховатися під камінням, дровами та іншими предметами. Тому будьте обережні при роботі в саду.

Якщо зустрінете змія, не намагайтеся його спіймати або вбити. Просто дайте можливість спокійно поповзти.

Якщо вас укусив плазун, негайно зверніться за медичною допомогою.

Нагадаємо, що ще у травні у Києві помічали нашестя змій. У розпалі сезону спарювання змії клубками вились обабіч доріг.