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Нашестя змій триває? На Львівщині змія вкусила чоловіка: що відомо

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Ілюстративне зображення Новина оновлена 26 червня 2024, 13:47
Ілюстративне зображення. Фото Facebook

Постраждалому надали необхідну допомогу

На Львівщині було зафіксовано черговий напад змії на людину. Так у селище Славське змія вкусила чоловіка за ногу.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Зазначається, що чоловіку надали необхідну допомогу.

"25 червня о 12:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в Сколівську центральну лікарню в приймальне відділення поступив чоловік, 1989 року народження, житель селища Славське з діагнозом – укус змії правої нижньої кінцівки", — йдеться у повідомленні.

Славське на мапі

Водночас рятувальники закликали мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу, адже у літній сезон спостерігається збільшення випадків укусів змій.

Щоб вберегти себе від змій:

  • Носіть закрите взуття та штани. Це допоможе захистити ваші ноги від укусів.
  • Будьте уважні під час ходьби по траві. Дивіться під ноги, щоб не наступити на змію.
  • Плазуни можуть ховатися під камінням, дровами та іншими предметами. Тому будьте обережні при роботі в саду.
  • Якщо зустрінете змія, не намагайтеся його спіймати або вбити. Просто дайте можливість спокійно поповзти.
  • Якщо вас укусив плазун, негайно зверніться за медичною допомогою.

Нагадаємо, що ще у травні у Києві помічали нашестя змій. У розпалі сезону спарювання змії клубками вились обабіч доріг.

Теги:
#Львів #Змія #Славське