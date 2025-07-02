Ползучие гады атакуют запад Украины: как не умереть от укуса и что делать, если увидели змею (фото)

Змеи активизируются в летний период, особенно в жаркие дни

За последние несколько дней на территории Львовской области зафиксировано 4 опасных случая укусов змей, в результате которых пострадали как взрослые, так и ребенок. Все потерпевшие находятся в больницах с диагнозом укус змеи, состояние – средней тяжести.

Об этом сообщил Департамент по гражданской защите Львовской ОГА. Итак, за последние дни июня были зафиксированы следующие инциденты:

30 июня:

около 19:49 – в селе Волосянка змея укусила 44-летнего мужчину в левый голеностопный сустав. Его доставили в Стрыйскую ЦРБ.

около 20:02 – в селе Малая Волосянка пострадал молодой человек 23 лет, укус зафиксирован в левую кисть. Пострадавший госпитализирован в Турковский ЦЛ.

21:29 – 40-летняя жительница села Исаии получила укус правой кисти и была доставлена в Турковскую ЦГБ.

29 июня:

13:58 — в Дрогобычскую МГЛ госпитализирован 2-летний ребенок, жительница поселка Сходница. Пострадавшая получила укус змеи.

Что следует знать?

Змеи активизируются в летний период, особенно в жаркие дни. Они любят прятаться в траве, у камней, воды, пней, или на обочинах лесных троп. Укусы чаще всего случаются именно по неосторожности во время прогулок или отдыха в природе.

ИИ "Claude" подготовил инфографику с основными правилами поведения на природе, которую следует сохранить или распространить среди знакомых.

Надевайте закрытую обувь и плотные брюки.

Обходите густую траву, не лезьте в кусты, не сидите наугад у камней или пней.

Шумите во время движения – это отпугивает змей.

Если увидели змею – не паникуйте, не приближайтесь, не пытайтесь убить – просто медленно отступите.

Всегда берите аптечку, воду и телефон для вызова помощи.

"Телеграф" сгенерировал фото с советами по защите от укусов змей. Картинку смотрите ниже:

Как уберечься от змей

Следует отметить, что соблюдение простых правил поможет избежать трагедии.

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