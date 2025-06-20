Українське місто атакують змії. Лізуть у лікарні та будинки, лякають дітей (фото та відео)

Їх вивозять за місто

У Запоріжжі активізувалися змії — їх бачать на подвір’ях, біля житлових будинків та навіть поруч з лікарнями й школами. Людей просять при зустрічі з плазунами не чіпати їх та звернутися до фахівців.

Як пише "ЗаБор", серед містян поява змій викликає занепокоєння. Зокрема, днями змію виловили на території одного з медичних закладів у центральній частині Запоріжжя. Як розповіли рятувальники КСВАРС, її відпустили у природне середовище — подалі від житлових і громадських об’єктів, де вона не становитиме загрози для людей.

Також нещодавно рятувальники витягали змію з третього поверху житлового будинку. Рептилія повзала по цегляній стіні й намагалася потрапити на балкон, чим сильно налякала дитину.

На початку червня мешканці приватного будинку виявили на подвір'ї змію, що сиділа у кущах. Рятувальники виловили її та відвезли від житла людей.

Фахівці вивозять змій за місто

Одна з них сиділа на кущах туї

Змії шукають прохолоди у гілках дерев

Фахівці обережно відловлюють плазунів та відпускають за містом

Лише за кінець травня — перші дні червня, в місті було зафіксовано майже десять викликів через виявлення змій. Рятувальники наголошують, що в теплу пору року ймовірність зустрічі з плазунами значно зростає навіть у межах міста. У разі виявлення змії вони радять не панікувати та не намагатися самостійно її знешкодити. Найкраще рішення — звернутися до фахівців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі величезна змія рятувалася від спеки у фонтані. Пітон намагався охолодитися.