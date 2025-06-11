Без черги та купальника: у Дніпрі величезна змія рятувалася від спеки у фонтані (відео)

Змія шукала прохолоди

Перша літня спека накрила Україну на початку червня та відступає після 10 червня. В один зі спекотних днів у Дніпрі змія вирішила охолодитися в одному з фонтанів міста.

Відео великого пітона, що шукає прохолоди у фонтані у сквері Прибрежному, опубліковано в Instagram its_dnepr. Змія повзала камінням, куди стікає вода з фонтану.

Як відреагували українці

У коментарях припустили, що це чийсь домашній улюбленець, якого вивели погуляти. Коментатори пишуть, що йому дуже жарко, тому й потягло ближче до прохолоди фонтану. Є й жартівливі коментарі, а декого змія лякає.

"Жарко красуні", "Ой, пітон до води, милота … уявляю як йому жарко", "Щось мені не смішно зовсім", "В тераріумі не годують, так він в поля по їжу", "Це хтось на прогулянку дружину вивів", — пишуть у мережі.

Зазначимо, пітон — рід неотруйних змій, що налічує 10 видів. Загальна довжина їхнього тіла коливається від 3 до 12 м, деякі особини часом досягають маси 100 кг. Пітони мають дуже різноколірне забарвлення — коричневе, оливкове, жовтувате, буре з різними відтінками. На спині та з боків часто мають плями або цятки різної форми та розміру.

В природі пітони харчуються хребетними тваринами (гризунами, зайцями, мавпами, невеликими крокодилами, ящірками). Зазвичай їхня здобич не більше 10-15 кг, проте іноді буває значно більшою. Відомі випадки нападу пітонів на людей, хоча таке трапляється дуже рідко. Свою здобич пітони вбивають, обвиваючись кільцями навколо тіла жертви.

Як розповідав "Телеграф", минулого літа пітона вивели прогулятися вулицями Дніпра. Він поводився приязно та ладнав з дітьми.