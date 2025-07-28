Росія вдарила по філармонії у Кропивницькому. Як виглядає історична будівля, де скоро мають співати зірки (фото та відео)

В будівлі пошкоджено понад 20 вікон

Кропивницький зазнав російської атаки в ніч на понеділок, 28 липня, під час комбінованого удару Росії по Україні. Пошкоджено будівлю обласної філармонії.

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, в ході обстрілу пошкоджено приміщення обласної філармонії. Як видно на кадрах рятувальників, будівля зазнала значних ушкоджень, фото пошкодженої Кіровоградської обласної філармонії показав Володимир Зеленський. За його словами, від російської атаки минулої ночі в Україні постраждало вісім людей.

Виникло займання

Рятувальники оперативно прибули на місце

Вибито вікна

Пошкоджено верхній поверх

"Суспільне Кропивницький" опублікувало відео ліквідації наслідків російської атаки у Кропивницькому. Керівниця обласної філармонії Наталія Агапєєва розповіла, що внаслідок удару в будівлі пошкоджені понад 20 вікон. Охоронець отримав порізи від уламків скла.

Кіровоградська обласна філармонія — що про неї відомо

Її будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення, яка розташована у мальовничому Ковалівському парку. Споруда оригінальна, збудована в стилі нової класики з великим фоє, зручним концертним залом, прекрасними балконами та французькими вікнами майже від підлоги до стелі.

Філармонія у Кропивницькому на карті

Обласна філармонія є центром культурного життя міста

Понад 70 років Кіровоградська обласна філармонія є одним з головних музичних осередків Кропивницького. Там працюють відомі колективи, які мають потужні творчі сили в різних жанрах сценічного та хорового мистецтва. Заклад було засновано у 1944 році, спорудження власне концертного залу філармонії розпочалося восени 1954 року.

У філармонії також проводять концерти популярні виконавці та гурти. Наприклад, на 7 серпня там запланований виступ українського співака DREVO (Максим Дерев'янчук). 16 серпня там в рамках туру "Сильні серця" дасть концерт гурт "Без обмежень". У вересні у філармонії співатимуть Тіна Кароль, Наталя Могилевська та інші.

Постраждала також будівля університету

Також пошкоджено вікна будівлі Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка та в офісних будівлях поряд. Ректор університету Євген Соболь на своїй сторінці у Facebook поінформував, що заклад продовжує працювати. Триває фіксація та усування пошкоджень, що зазнали корпуси.

Вибито вікна закладу. Фото Суспільне Кропивницький

Раніше "Телеграф" розповідав, як Київ пережив нічну атаку. Наш кореспондент Ян Доброносов показав, як кияни ночували в метро та наслідки атаки.