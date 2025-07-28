Россия ударила по филармонии в Кропивницком. Как выглядит историческое здание, где скоро должны петь звезды (фото и видео)

В нем повреждено более 20 окон

Кропивницкий пережил российскую атаку в ночь на понедельник, 28 июля, во время комбинированного удара России по Украине. Повреждено здание областной филармонии и не только.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в ходе обстрела пострадала областная филармония. Как видно на кадрах спасателей, здание получило значительные повреждения, фото поврежденной Кировоградской областной филармонии показал Владимир Зеленский. По его словам, от российской атаки минувшей ночью в Украине пострадали восемь человек.

Возникло возгорание

Спасатели оперативно прибыли на место

Выбиты окна

Поврежден верхний этаж

"Суспільне Кропивницький" опубликовало видео ликвидации последствий российской атаки в Кропивницком. Руководитель областной филармонии Наталья Агапеева рассказала, что в результате удара в здании повреждены более 20 окон. Охранник получил порезы от обломков стекла.

Кировоградская областная филармония — что о ней известно

Ее здание является памятником архитектуры местного значения, расположенно оно в живописном Ковалевском парке. Сооружение оригинальное, построенное в стиле новой классики с большим фойе, удобным концертным залом, прекрасными балконами и французскими окнами почти от пола до потолка.

Филармония в Кропивницком на карте

Областная филармония является центром культурной жизни города

Более 70 лет Кировоградская областная филармония является одним из главных музыкальных центров Кропивницкого. Там работают известные коллективы в разных жанрах сценического и хорового искусства. Заведение было основано в 1944 году, строительство собственно концертного зала филармонии началось осенью 1954 года.

В филармонии также проводят концерты популярные исполнители и группы. К примеру, на 7 августа там запланировано выступление украинского певца DREVO (Максим Деревянчук). 16 августа там в рамках тура "Сильні серця" даст концерт группа "Без обмежень". В сентябре в филармонии будут петь Тина Кароль, Наталья Могилевская и другие.

Пострадало также здание университета

Также повреждены окна здания Центральноукраинского государственного университета имени Владимира Винниченко и в офисных зданиях рядом. Ректор университета Евгений Соболь на своей странице в Facebook проинформировал, что заведение продолжает работать. Продолжается фиксация и устранение повреждений, которые получили корпуса.

Выбиты окна заведения. Фото Суспільне Кропивницький

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Киев пережил ночную атаку. Наш корреспондент Ян Доброносов показал, как киевляне ночевали в метро и последствия атаки.