Мільйони на рахунках і не лише: яке майно у нардепки, яка закликала українців "затягувати паски"

Нардеп дала "оптимістичний" прогноз для українців

Українцям у наступні 5-10 років в економічному плані не стане легше. У парламенті наразі не зареєстровано жодного законопроєкту, який вирішив би проблему зовнішнього боргу.

Про це розповіла в ефірі каналу "Новини Live" нардеп Вікторія Гриб. Вона зазначила, що Україна має величезні витрати на військові потреби і вони продовжують збільшувати державний борг.

За її словами, фінансування армії має і буде продовжуватися, але проблема видатків бюджету залишиться. При цьому вона додала, що не може сказати що-небудь заспокійливе чи оптимістичне для українців.

"Нам треба говорити правду. Нам треба сказати, що, на жаль, у майбутньому, перспектива 5-10 років, легше не стане. Буде тільки складніше. Ми воюємо за нашу незалежність, за нашу державу, але не варто заспокоювати українців, що буде легше. Легше не буде", — сказала Гриб.

Хто така Вікторія Гриб

Як відомо, Вікторія Гриб є безпартійним нардепом. Вона висувалась на вибори по 105-му мажоритарному окрузі (Жовтневий район, Луганськ) від "Опозиційного блоку" та здобула перемогу над кандидатом ОПЗЖ Сергієм Медведчуком (брат Віктора Медведчука). Відзначилася активною критикою постачання енергії з Росії та Білорусі, а також перебуває під санкціями РФ, як і більшість українських нардепів.

Судячи з декларації, нардеп у найближчі роки точно гірше жити не стане. У неї є три квартири у Києві та будинок у Софіївській Борщагівці із земельною ділянкою на 1065 квадратів. Її чоловік Олег Гриб володіє ще одною земельною ділянкою на 1720 квадратних метрів у селі Кулібаба.

2024 року нардеп отримала 748 тисяч гривень зарплати, тобто за місяць вона заробляє близько 63 тисяч гривень. Її чоловік є співробітником посольства США, де за рік заробив 2,2 мільйона гривень (близько 185 тисяч гривень на місяць).

Крім того, на різних рахунках у банках та готівкою народний депутат тримає у різних валютах кошти на близько 16,5 мільйона гривень. Ще майже 8 мільйонів має її чоловік.

Чоловік нардепа їздить на позашляховику Honda CR-V 2020 випуску, а сама Вікторія Гриб користується BMW X1, хоча і не володіє цим автомобілем.

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