Миллионы на счетах и не только: какое имущество у нардепа, которая призвала украинцев "затягивать пояса"

Нардеп дала "оптимистичный" прогноз для украинцев

Украинцам в следующие 5-10 лет в экономическом плане легче не станет. В парламенте в настоящее время не зарегистрировано ни одного законопроекта, который бы решил проблему внешнего долга.

Об этом рассказала в эфире канала "Новини Live" нардеп Виктория Гриб. Она отметила, что у Украины есть огромные расходы на военные нужды и они продолжают увеличивать государственный долг.

По ее словам, финансирование армии должно и будет продолжаться, но проблема расходов бюджета останется. При этом она добавила, что не может сказать что-либо успокаивающее или оптимистичное для украинцев.

"Нам надо говорить правду. Нам надо сказать, что к сожалению в будущем, перспектива 5-10 лет, легче не станет. Будет только сложнее. Мы воюем за нашу независимость, за наше государство, но не стоит успокаивать украинцев, что будет легче. Легче не будет", — сказала Гриб

Кто такая Виктория Гриб

Как известно, Виктория Гриб является беспартийным нардепом. Она выдвигалась на выборы по 105-м мажоритарном округе (Жовтневый район, Луганск) от "Оппозиционного блока" и одержала победу над кандидатом ОПЗЖ Сергеем Медведчуком (брат Виктора Медведчука). Отметилась активной критикой поставок энергии из России и Беларуси, а также находится под санкциями РФ, как и большинство украинских нардепов.

Судя по декларации, нардеп в ближайшие годы точно хуже жить не станет. У нее есть три квартиры в Киеве и дом в Софиевской Борщаговке с земельным участком на 1065 квадратов. У ее мужа Олега Гриба есть еще один земельный участок на 1720 квадратных метров в селе Кулибаба.

В 2024 году нардеп получила 748 тысяч гривен зарплаты, то есть за месяц она зарабатывает около 63 тысяч гривен. Ее муж является сотрудником посольства США, где за год заработал 2,2 миллиона гривен (около 185 тысяч гривен в месяц).

Кроме того, на разных счетах в банках и наличкой народный депутат держит в разных валютах средства в около 16,5 миллиона гривен. Еще почти 8 миллионов есть у ее мужа.

Муж нардепа ездит на внедорожнике Honda CR-V 2020 года выпуска, а сама Виктория Гриб пользуется BMW X1, хотя и не владеет этим автомобилем.

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