Курс валют, війна і ставки НБУ: що буде з кредитами на авто і чи варто купувати машину зараз

Хочете машину, але немає грошей? "Телеграф" розповідає, як купити авто в кредит майже без переплат

Українці почали більше брати автомобілі в кредит. Кількість нових автомобілів, куплених українцями в кредит, у першому півріччі 2025 року зросла на 16,1% порівняно з тим же періодом минулого року. Загалом громадяни придбали близько 7300 нових машин за кредитні кошти.

Про це розповів Сергій Кіпоренко, керівник напряму автокредитування ГЛОБУС БАНКУ, у пресрелізі, який надійшов до редакції. Щомісяця українці беруть кредити на покупку приблизно 1200 нових легкових автомобілів, тоді як у 2024 році цей показник становив 961 машину.

Чого чекати від ринку

"Приріст кількості виданих автокредитів є досить стабільним. За нашими оцінками, за підсумками 2025 року ринок автокредитування може продемонструвати незначне зростання на +3–3,5% порівняно з 2024 роком. Тобто середня кількість нових кредитів на місяць може сягнути 1230–1240 одиниць", — сказав банкір.

Експерт назвав три головні фактори, які впливають на автокредитування в Україні.

Облікова ставка стримує попит

Сергій Кіпоренко пояснив, що облікова ставка НБУ безпосередньо впливає на вартість кредитів. Зараз вона становить 15,5%, через що позики для споживачів стають дорожчими.

"Облікова ставка — частковий запобіжник для стримування інфляції, її можна вважати базовою для розвитку кредитування, зокрема й автокредитування. Формування ставок за кредитами базується на вартості залучення коштів, тож зависока облікова ставка допомагає уникати знецінення гривні, фактично контролюючи її вартість. Водночас вона ускладнює розвиток кредитування. Чим вищі ставки за автокредитами, тим менше потенційних клієнтів можуть скористатися послугою", — зазначив експерт.

Найкращі умови зараз пропонують під 15% річних при мінімальному початковому внеску від 10-20% та терміні кредиту 5-7 років.

Що робить авто дорожчими

Ціни на автомобілі залежать від курсу долара та євро, оскільки дилери закуповують машини за іноземну валюту. Долар з початку року навіть подешевшав на 2%. Це стабілізувало ціни на американські та азійські авто. Натомість машини з Європи дорожчають через зростання євро.

"Війна — головний фактор невизначеності, що стримує зростання автокредитування. Це колосальне навантаження на економіку, яке створює дефіцит бюджету. Міжнародна фінансова підтримка — один із ключових чинників, що утримують економіку на плаву. Завдяки їй вдається збалансувати бюджет, підтримати довіру до гривні та банківської системи. Розвиток кредитування можливий лише за умов хоча б відносної економічної стабільності, частину якої забезпечують міжнародні партнери", — підкреслив Сергій Кіпоренко.

Авто з якими двигунами найпопулярніші

Понад 90% кредитних угод у першому півріччі 2025 року банки оформили через партнерські програми з автодилерами та страховими компаніями. У такому разі клієнти можуть отримати нижчі відсотки.

Традиційні бензинові та дизельні авто становлять 54% від усіх покупок в кредит. Гібриди займають 27% ринку, а електрокари — 22%.

"Частка гібридів та електрокарів майже зрівнялася з традиційними авто. Ми очікуємо, що в перспективі 2–3 років до 60% кредитів можуть припадати саме на ці категорії. Тенденція до зміни "автотрендів" вже сформувалась", — сказав банкір.

Які марки обирають українці

у бюджетному сегменті $10–18 тисяч найпопулярніші Renault, BYD, Citroen, Chery, Geely, Fiat, JAC, Great Wall.

$10–18 тисяч найпопулярніші Renault, BYD, Citroen, Chery, Geely, Fiat, JAC, Great Wall. Середній сегмент $16–45 тисяч становлять Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW.

У преміум-класі $80–100 тисяч лідирують BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover.

Як обрати найвигідніший тариф

Експерти радять обирати короткострокові кредити з великим початковим внеском. Найвигідніші позики терміном 1–2 роки з внеском від 40% — ставка становить у середньому 0,01%. Понад 80% кредитів видають саме за такими умовами.

Також варто шукати партнерські програми банків з автосалонами. Вони забезпечують нижчі ставки, страхування КАСКО, можливість включити страховку в суму кредиту та скористатися trade-in-програмами. Важливо тверезо оцінити співвідношення доходів і вартості авто, враховуючи не лише ціну машини, а й витрати на обслуговування та страхування.

Ринок відновлюється

Загальний обсяг автокредитів в Україні поступово повертається до довоєнного рівня. На 1 червня 2025 року він становив 15,3 мільярда гривень — це 80% від показника початку 2022 року.

До повномасштабної війни ринок демонстрував стабільне зростання. У 2021 році портфель автокредитів збільшився на 30% і станом на 1 січня 2022 року досяг 19,3 мільярда гривень.

Мінімальний рівень зафіксували наприкінці лютого 2024 року — лише 11,5 мільярда гривень, що становило 60% довоєнного обсягу. З початку 2025 року портфель зріс на 10,05%, а порівняно з червнем минулого року — на 29%. Переважна більшість українців — 81,65% — бере автокредити терміном від 1 до 5 років.

Раніше "Телеграф" також писав, чи можна відшкодувати вартість авто, яке постраждало внаслідок війни. Повної суми не чекайте.