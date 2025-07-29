Ваших предків виселили з Польщі? Ви можете отримати гроші, землю та повернути їхнє майно

Зеленський підписав закон про компенсації українцям, депортованим з Польщі. "Телеграф" розповідає, що змінює цей закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає статус депортованих українцям, яких у 1944-1951 роках насильно переселили з польських територій. Тепер ці люди та їхні нащадки зможуть отримати грошові виплати та повернути своє майно.

Новий закон стосується близько 700 тисяч осіб українського походження. Їх вивозили під час операції "Вісла" та інших примусових переселень того періоду. "Телеграф" детально розповідає, що і для кого змінить цей закон.

Хто отримає компенсації

Право на відшкодування матимуть:

особи, які були депортовані у 1944-1951 роках як українці з територій Польщі;

їхні спадкоємці (діти, онуки та інші родичі);

дружини або чоловіки депортованих осіб.

Депортованими визнають тих, кого переселяли переважно з території сучасної Польщі — історичних Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини. Під час цих операцій, які влаштували СРСР разом з комуністичною Польщею, в українців забирали майно, обмежували права та змушували жити в спецпоселеннях.

Депортація українців з Польщі до УРСР

Які компенсації передбачені

Повернення майна

якщо будинок вільний і збережений — повертають натурою;

якщо повернути неможливо — виплачують грошову компенсацію;

відшкодування проводять упродовж 5 років після ухвалення рішення;

щороку сплачують не менше п'ятої частини від загальної суми.

Окремо варто зазначити важливий аспект щодо повернення майна в натурі, який прописаний у Законі "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою", і який викликає питання. Як можуть віддати будинок, якщо переважна їх більшість розташовані у Польщі? Адже закон України може поширюватися виключно на територію України. Тому логічно припустити, що цей аспект стосується майна депортованих українців, яке зараз розташоване саме на українській території.

Варто пам'ятати, що лемки, бойки та інші етнічні групи українців проживали не лише на території сучасної Польщі, а й на землях, що зараз належать до України. Під час операції "Вісла" та інших примусових переселень 1944-1951 років депортували українців з усіх цих територій, незалежно від того, на якій стороні кордону вони опинилися після встановлення нових державних меж.

Тому цілком ймовірно, що частина будівель, господарств та іншого майна, яке належало депортованим українцям, збереглася до наших днів на території сучасної України — особливо в гірських районах Закарпаття, Івано-Франківської та Львівської областей, де історично проживали ці спільноти.

Щодо майна, яке залишилося на польській території, то Польща офіційно визнала факт депортації українців і те, що ці дії були несправедливими. Тому ймовірно, що з часом польська сторона може розробити власний механізм компенсації для депортованих українців та їхніх нащадків.

Куди виселяли українців з Польщі

Одноразова грошова допомога

всі депортовані особи отримають разову виплату (сума визначається Кабміном);

У разі смерті особи гроші можуть отримати спадкоємці.

Інші "бонуси"

Тим, хто поселився в сільській місцевості, держава безкоштовно надасть земельний пай. Ділянки виділятимуть із земель запасу та резервного фонду. Крім того, особі, яка визнана депортованою, надається можливість безоплатного проїзду у громадському транспорті.

Як оформити компенсацію

Заяви про відшкодування потрібно подати протягом трьох років після отримання статусу депортованої особи. Факт депортації підтверджують довідками від компетентних органів України, колишніх республік СРСР або Польщі.

Скільки отримають депортовані українці, наразі не відомо. Кабінет Міністрів має розробити детальний порядок оформлення виплат та повернення майна.

Важливі обмеження

Компенсації за майно не отримають ті депортовані, яким держава вже надала житло за бюджетні кошти після повернення на постійне місце проживання.

Коли закон почне діяти

Документ набуде чинності через шість місяців після опублікування. Кабмін має привести всі підзаконні акти у відповідність протягом цього періоду.

Депортація українців з Польщі: як все відбувалось

Депортація українців з польських земель розпочалася 9 вересня 1944 року на основі угоди між УРСР і Польським комітетом національного визволення. Пізніше Конституційний трибунал Польщі у 2002 році, а Європейський суд з прав людини у 2004 році визнали цю угоду незаконною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про депортацію кримських татар. Навіть через 80 років після вигнання та повернення додому кримські татари не мають спокою з рідних оселях.