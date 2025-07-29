Ваших предков выселили из Польши? Вы можете получить деньги, землю и вернуть имущество

Зеленский подписал закон о компенсациях украинцам, депортированным из Польши. "Телеграф" рассказывает, что изменяет этот закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который дает статус депортированных украинцам, которых в 1944-1951 годах насильственно переселили с польских территорий. Теперь эти люди и их потомки смогут получить денежные выплаты и вернуть свое имущество.

Новый закон касается около 700 тысяч человек украинского происхождения. Их вывозили во время операции Висла и других принудительных переселений того периода. "Телеграф" подробно рассказывает, что и для кого изменит этот закон.

Кто получит компенсацию

Право на возмещение будет иметь:

лица, депортированные в 1944-1951 годах как украинцы с территорий Польши;

их наследники (дети, внуки и другие родственники);

супруги или мужья депортированных лиц.

Депортированными признают тех, кого переселяли преимущественно с территории современной Польши — исторических Лемковщины, Надсяния, Холмщины, Подляшья, Любачевщины и Западной Бойковщины. В ходе этих операций, которые устроили СССР вместе с коммунистической Польшей, у украинцев забирали имущество, ограничивали права и заставляли жить в спецпоселениях.

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Какие компенсации предусмотрены

Возврат имущества

если дом свободен и сохранен – возвращают натурой;

если вернуть невозможно – выплачивают денежную компенсацию;

возмещение производят в течение 5 лет после принятия решения;

ежегодно платят не менее пятой части от общей суммы.

Отдельно стоит отметить важный аспект возврата имущества в натуре, который прописан в Законе "О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку", и который вызывает вопрос. Как могут отдать дом, если подавляющее большинство из них находится в Польше? Ведь закон Украины может распространяться исключительно на территорию Украины. Поэтому логично предположить, что этот аспект касается имущества депортированных украинцев, которое сейчас находится именно на украинской территории.

Следует помнить, что лемки, драки и другие этнические группы украинцев проживали не только на территории современной Польши, но и на землях, которые сейчас принадлежат Украине. Во время операции "Висла" и других принудительных переселений 1944-1951 годов депортировали украинцев со всех этих территорий независимо от того, на какой стороне границы они оказались после установления новых государственных границ.

Поэтому, вполне вероятно, что часть зданий, хозяйств и другого имущества, принадлежавшего депортированным украинцам, сохранилась до наших дней на территории современной Украины — особенно в горных районах Закарпатья, Ивано-Франковской и Львовской областей, где исторически проживали эти сообщества.

Что касается оставшегося на польской территории имущества, то Польша официально признала факт депортации украинцев и то, что эти действия были несправедливыми. Поэтому, вероятно, со временем польская сторона может разработать собственный механизм компенсации для депортированных украинцев и их потомков.

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Одноразовая денежная помощь

все депортированные лица получат разовую выплату (сумма определяется Кабмином);

В случае смерти человека деньги могут получить наследники.

Другие "бонусы"

Тем, кто поселился в сельской местности, государство бесплатно предоставит земельный пай. Участки будут выделяться из земель запаса и резервного фонда. Кроме того, лицу, признанному депортированным, предоставляется возможность безвозмездного проезда в общественном транспорте.

Как оформить компенсацию

Заявления о возмещении следует подать в течение трех лет после получения статуса депортированного лица. Факт депортации подтверждают справками компетентных органов Украины, бывших республик СССР или Польши.

Сколько получат депортированные украинцы, пока неизвестно. Кабинет Министров должен разработать детальный порядок оформления выплат и возврата имущества.

Важные ограничения

Компенсации за имущество не получат депортированные, которым государство уже предоставило жилье за бюджетные средства после возвращения на постоянное место жительства.

Когда закон начнет действовать

Документ вступит в силу через шесть месяцев после опубликования. Кабмин должен привести все подзаконные акты в соответствие в течение этого периода.

Депортация украинцев из Польши: как все происходило

Депортация украинцев из польских земель началась 9 сентября 1944 на основе соглашения между УССР и Польским комитетом национального освобождения. Позже Конституционный трибунал Польши в 2002 году, а Европейский суд по правам человека в 2004 году признали это соглашение незаконным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о депортации крымских татар. Даже через 80 лет после изгнания и возвращения домой крымские татары не имеют покоя в родных домах.