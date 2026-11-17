Чому однаковий пріоритет множення й ділення має значення для розв’язку

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У рівнянні x ÷ 2 × 4 = 20 невідоме x дорівнює 10. Щоб уникнути помилки, треба послідовно скасувати дії: спершу поділити 20 на 4, а потім отриманий результат помножити на 2.

Як розв’язати це рівняння через обернені дії та перевірити відповідь підстановкою, розповідає "Телеграф". Головна пастка тут – порядок виконання множення й ділення у виразі без дужок.

Чому не можна спочатку обчислити 2 × 4

Множення й ділення мають однаковий пріоритет, тому їх виконують зліва направо. Отже, у лівій частині рівняння спочатку x ділять на 2, а вже отриману частку множать на 4.

Якщо спершу перемножити 2 і 4 та поділити x на результат, зміниться сама умова. Такий запис означав би x ÷ (2 × 4), але в початковому рівнянні цих дужок немає. Тут на 4 множать результат ділення, а не дільник.

Як знайти x через обернені дії

Щоб відновити початкове число, рухаємося у зворотному порядку. Остання дія над невідомим – множення на 4. Обернена до неї дія – ділення на 4, яке потрібно виконати з обома частинами рівняння, щоб зберегти рівність.

Після цього отримуємо: x ÷ 2 = 20 ÷ 4, тобто x ÷ 2 = 5. Число 5 – проміжний результат: це половина невідомого, тому зупинятися на цьому кроці зарано.

Тепер скасовуємо ділення на 2 – множимо обидві частини на 2. Маємо x = 5 × 2 = 10. Для обернених дій важливі обидві умови: змінити дію на протилежну й виконувати їх у зворотній послідовності.

Проміжний результат 5 – це половина невідомого, тому потрібен ще один крок Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як підстановка підтверджує відповідь

Підставляємо знайдене число замість x у початковий вираз: 10 ÷ 2 × 4. Обчислюємо зліва направо: спершу 10 ÷ 2 = 5, потім 5 × 4 = 20.

Ліва частина дорівнює правій, отже, підстановка підтверджує розв’язок. Під час перевірки рухаємося вже у звичайному порядку виконання дій: обернений порядок був потрібен саме для пошуку невідомого.

Як повідомляв "Телеграф" від порядку дій залежить результат. Наприклад, у виразі 20 ÷ 5 × 4 спочатку ділять 20 на 5, а потім множать результат на 4. Дужки навколо 5 × 4 змінили б порядок обчислень.