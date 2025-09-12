"Мономах" відповів на фейки про роботу в РФ: компанія третій рік безкоштовно постачає чай українським захисникам

Компанію "Мономах" звинуватили у нібито постачанні чаю до росії. В компанії ці твердження спростували та заявляють — з початку війни припинили будь-яку співпрацю з росією та білоруссю

Днями у мережі з'явились публікації, що звинувачують компанію "Мономах" у продажу продукції на російський та білоруський ринки. У компанії звинувачення відкидають і називають безпідставними. Ба більше — усі ресурси компанія спрямовує на підтримку українських співробітників та допомагає фронту. Чай туди безкоштовно відправляють вже три роки поспіль.

Офіційна реакція та готовність до перевірок

У компанії наголосили, що надали до перевірок повний пакет документів та готові співпрацювати з усіма державними органами. Наразі ж підтверджень звинуваченням немає, а вони базуються на припущеннях. У компанії наголосили — готові надати будь-які додаткові документи.

Уся наша діяльність прозора та підтверджена офіційними процедурами АТ "Мономах"

Операції компанії з експорту та імпорту відбуваються офіційно з усіма митними процедурами. Окрім цього всередині компанії також діє багаторівнева контрольна система, що унеможливлює нелегальні схеми. У "Мономаху" акцентували, що готові до перевірок не тільки з боку держави, а й партнерів та міжнародних аудиторів, в компанії кажуть, що "бізнес базується на чесності та довірі".

Репутація та волонтерська допомога

Компанія "Мономах" на ринку понад три десятиліття. Це один із найбільш відомих виробників чаю в Україні. Серед брендів компанії — LOVARE, MONOMAX, FERARRA, "Три Слони", "Чайні шедеври", "Кавові шедеври". Ці бренди відомі високою якістю та прозорістю виробництва. Етичні принципи ведення бізнесу, робота в рамках правил та дотримання міжнародних санкцій стало частиною репутації компанії, якій наразі намагаються зашкодити.

Причиною інформаційного тиску могла стати волонтерська діяльність компанії, адже хвиля фейків збігається з активними проєктами. Компанія третій рік поспіль постачає чай на фронт безкоштовно. Кажуть, розуміють, що це підтримка та тепло для українських захисників.

Хто стоїть за спробами дискредитації

Причинами появи фейкових звинувачень у компанії вважають брудну конкуренцію, адже АТ "Мономах" має високий рівень довіри покупців та міжнародну впізнаваність. Наголошують — це удар не тільки по бізнесу, що виживає в складні часи, а й ризик для допомоги фронту.

Ми будемо й надалі робити те, що вважаємо правильним: виробляти якісний український продукт і допомагати нашим захисникам. Ніякі інформаційні атаки цього не змінять АТ "Мономах"

"Мономах" продовжує прозору та відповідальну діяльність, з головною метою — підтримувати українську економіку, залишатися надійним партнером і допомагати захисникам країни.