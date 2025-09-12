"Мономах" ответил на фейки о работе в РФ: компания третий год бесплатно поставляет чай украинским защитникам

Компанию "Мономах" обвинили в якобы поставках чая в Россию. В компании эти утверждения опровергли и заявляют — с начала войны прекратили сотрудничество с россией и беларусью

На днях в сети появились публикации, обвиняющие компанию "Мономах" в продаже продукции на российском и белорусском рынках. В компании обвинения отвергают и называют безосновательными. Более того, все ресурсы компания направляет на поддержку украинских сотрудников и помогает фронту. Чай туда бесплатно отправляют уже три года подряд.

Официальная реакция и готовность к проверкам

В компании подчеркнули, что предоставили для проверок полный пакет документов и готовы сотрудничать со всеми государственными органами. Пока же подтверждений обвинениям нет, а они базируются на предположениях. В компании подчеркнули, что готовы предоставить любые дополнительные документы.

Вся наша деятельность прозрачна и подтверждена официальными процедурами АО "Мономах"

Операции компании по экспорту и импорту проходят официально со всеми таможенными процедурами. Кроме этого внутри компании также действует многоуровневая контрольная система, что делает невозможными нелегальные схемы. В "Мономахе" акцентировали, что готовы к проверкам не только со стороны государства, но и партнеров и международных аудиторов, в компании говорят, что "бизнес базируется на честности и доверии".

Репутация и волонтерская помощь

Компания "Мономах" на рынке более трех десятилетий. Это один из самых известных производителей чая в Украине. Среди брендов компании — LOVARE, MONOMAX, FERARRA, "Три Слона", "Чайные шедевры", "Кофейные шедевры". Эти бренды известны высоким качеством и прозрачностью производства. Этические принципы ведения бизнеса, работа в рамках правил и соблюдения международных санкций стали частью репутации компании, которой пытаются навредить.

Причиной информационного давления могла стать волонтёрская деятельность компании, ведь волна фейков совпадает с активными проектами. Компания третий год подряд поставляет чай на фронт бесплатно. Говорят, понимают, что это поддержка и тепло для украинских защитников.

Кто стоит за попытками дискредитации

Причинами появления фейковых обвинений в компании считают грязную конкуренцию, ведь АО "Мономах" имеет высокий уровень доверия покупателей и международную узнаваемость. Отмечают — это удар не только по выживающему в сложные времена бизнесу, но и риски для помощи фронту.

Мы будем и дальше делать то, что считаем правильным: производить качественный украинский продукт и помогать нашим защитникам. Никакие информационные атаки этого не изменят АО "Мономах"

"Мономах" продолжает прозрачную и ответственную деятельность, с главной целью поддерживать украинскую экономику, оставаться надежным партнером и помогать защитникам страны.