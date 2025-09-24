Дивуватися збільшенню впливу "ультраправих" в Європі не варто: експерт пояснив, чому

Відчуття загрози національній ідентичності через міграцію та зміну соціальних норм створили ідеальні умови для зростання популярності ультраправих партій

Традиційний політичний консенсус у Європі між партіями від центру-ліво до центру-право поступово руйнується вже досить тривалий час. Підйом правих — це історія останніх 25 років у Європі, а не лише цього року і цьому дивуватися не варто.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив Томас Карозерс — директор Програми демократії, конфліктів і врядування Фонду Карнегі (США). Він відповів на питання журналістки щодо зростання рейтингів ультраправих партій у Європі та їхніх шансів реально взяти гору у ЄС.

Загроза національній ідентичності та стагнація економіки

За словами експерта, за цією тенденцією стоїть поєднання соціокультурних та економічних чинників.

Соціокультурні чинники — це відчуття загрози національній ідентичності через соціальні зміни, зокрема спричинені міграцією з різних частин світу, а також змінами у соціальних нормах і цінностях, які частина європейців сприймає болісно, пояснює Карозерс.

Економічний чинник, як каже директор Програми демократії, полягає у загальному уповільненні економічного зростання в Європі протягом останніх 25 років. Середній клас у Європі вже давно не стає заможнішим.

Розчарування виборців і націоналістичні обіцянки

У результаті в більшості європейських країн значна кількість громадян почуваються розчарованими тим, що їхні звичні політичні вибори не дають бажаних результатів. Вони шукають альтернативу і здебільшого знаходять її "справа" — серед політиків та партій, які перш за все обіцяють новий тип націоналізму.

Вони також апелюють до традиційних цінностей, до повернення "старих норм", стверджуючи, що можна зберегти те, що було раніше. Разом із цим приходить негативне ставлення до міграції, а іноді й критичне ставлення до Європейського Союзу.

Американський досвід відрізняється від європейського

Експерт зазначив, що США у певному сенсі рухаються схожим шляхом, але підйом правих там має свої власні, американські витоки, пов'язані з історією Сполучених Штатів, і вони відрізняються від європейських.

Від 10% до 25% — як зростала підтримка правих

Не варто аж так дивуватися зростанню впливу ультраправих у Європі. Це певною мірою передбачувано, якщо врахувати структурні чинники. Менш передбачуваним є те, наскільки далеко цей процес може зайти, вважає Карозерс.

Раніше експерти думали, що за правих голосує 10–15% населення, потім почали вважати 15–20%, далі — можливо, 20–25%. Зараз більшість європейських країн перебувають приблизно на цьому рівні.

Угорщина є винятком, кілька країн Центральної Європи пішли трохи далі вправо. Але у Німеччині, Франції тощо досі існує велика невизначеність щодо того, чи зможе ця суспільна сила справді стати домінантною — як намагається стати у США.

Я вважаю, що не слід розглядати це як некеровану хвилю. Але не слід і вважати це коротким епізодом в історії. Це відображення глибинних процесів, які досі не знайшли вирішення, підсумував директор Програми демократії Фонду Карнегі.

