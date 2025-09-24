Удивляться увеличению влияния "ультраправых" в Европе не стоит: эксперт объяснил, почему

Ощущение угрозы национальной идентичности из-за миграции и изменения социальных норм создали идеальные условия для роста популярности ультраправых партий

Традиционный политический консенсус в Европе между партиями от центра-лево к центру-право постепенно разрушается уже довольно продолжительное время. Подъем правых – это история последних 25 лет в Европе, а не только в этом году и этому удивляться не стоит.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил Томас Карозерс — директор Программы демократии, конфликтов и управления Фонда Карнеги (США). Он ответил на вопросы журналистки относительно роста рейтингов ультраправых партий в Европе и их шансов реально возобладать в ЕС.

Угроза национальной идентичности и стагнация экономики

По словам эксперта, за этой тенденцией стоит сочетание социокультурных и экономических факторов.

Социокультурные факторы — это ощущение угрозы национальной идентичности через социальные изменения, в частности, вызванные миграцией из разных частей света, а также изменениями в социальных нормах и ценностях, которые часть европейцев воспринимает болезненно, объясняет Карозерс.

Экономический фактор, как говорит директор Программы демократии, заключается в общем замедлении экономического роста в Европе за последние 25 лет. Средний класс в Европе уже давно не становится богаче.

Разочарование избирателей и националистические обещания

В результате в большинстве европейских стран значительное количество граждан чувствуют себя разочарованными тем, что их привычные политические выборы не дают желаемых результатов. Они ищут альтернативу и в основном находят ее "дело" — среди политиков и партий, прежде всего обещающих новый тип национализма.

Они также апеллируют к традиционным ценностям, к возвращению "старых норм", утверждая, что можно сохранить то, что было раньше. При этом приходит негативное отношение к миграции, а иногда и критическое отношение к Европейскому Союзу.

Американский опыт отличается от европейского

Эксперт отметил, что США в определенном смысле двигаются схожим путем, но подъем правых там имеет свои собственные, американские истоки, связанные с историей Соединенных Штатов, и они отличаются от европейских.

От 10% до 25% — как росла поддержка правых

Не стоит удивляться росту влияния ультраправых в Европе. Это в определенной степени предсказуемо, если учесть структурные факторы. Менее предсказуемо то, насколько далеко этот процесс может зайти, считает Карозерс.

Ранее эксперты думали, что за правых голосует 10–15% населения, потом стали считать 15–20%, дальше — возможно, 20–25%. Сейчас большинство европейских стран находятся примерно на этом уровне.

Венгрия является исключением, несколько стран Центральной Европы пошли чуть дальше вправо. Но в Германии, Франции и т.п. до сих пор существует большая неопределенность, сможет ли эта общественная сила действительно стать доминантной — как пытается стать в США.

Я считаю, что не следует рассматривать это как неуправляемую волну. Но не следует и считать это кратким эпизодом в истории. Это отражение глубинных процессов, до сих пор не нашедших решения, подытожил директор Программы демократии Фонда Карнеги.

