У Європі придумали, як не допустити нового вторгнення російських БПЛА до Польщі: допоможе й Україні

У Варшаві кажуть, що Захід має ресурси на таку ініціативу

У Польщі запропонували НАТО частково закрити небо над Україною та збивати над нею російські безпілотники. Це сталося після того, що близько двох десятків російських БПЛА вторглися в повітряний простір країни і пролетіли майже 50 кілометрів.

Про це розповів Міністр оборони країни Радослав Сікорський в інтерв’ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung. Його слова наводить німецьке видання Tagesschau.

"Якщо ви запитаєте мене особисто: нам варто подумати про це. Технічно ми, НАТО та ЄС, могли б це зробити, але це рішення Польща не може ухвалити самостійно, а лише разом зі своїми союзниками" Радослав Сікорський

Він також пропонував виробити єдиний підхід до боротьби з російським тіньовим флотом у Балтійському морі. Це могло б передбачати створення спільної зони контролю НАТО чи регіональної за участю Німеччини.

Міністр зазначив, що ці танкери перебувають у поганому стані і вже кілька разів зазнавали аварії в Азовському морі. За його словами, якщо хоча б один із них зазнає аварії в Балтійському морі, то це обернеться "екологічною катастрофою безпрецедентних масштабів".

Варто зазначити, що європейські експерти та представники громадянського суспільства наполягають на терміновому впровадженні ініціативи "Skyshield", яка передбачає використання європейських ППО для збиття дронів та ракет над Україною, пише Le Monde.

Вони зазначають, що союзникам буде на початковому етапі достатньо 120 літаків, які вже мають, щоб закрити західну частину України від російських ударів. Експерти вважають, що це не означатиме війну проти Росії, а буде законним заходом захисту свого повітряного простору на підставі гуманітарних та авіаційних конвенцій.

Європа стоїть перед історичним вибором: продовжувати реагувати постфактум або діяти на випередження. Кожен день зволікання зміцнює впевненість Путіна у безкарності. Кожен новий залп дронів нагадує: або ми захищаємо Україну, або ризикуємо втратити безпеку усієї Європи. Європейські експерти, яких цитує Le Monde

Як повідомлялося раніше, російські безпілотники під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну 10 вересня залетіли на територію Польщі. Росія після цього спробувала просунути брехню, що під дією українських засобів радіоелектронної боротьби дрони залетіли до Польщі. Проте експерти кажуть, що в такому разі вони втратили б управління і просто летіли б по прямій, а не маневрували.