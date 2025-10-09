Законопроєкт про тимчасове бронювання на 45 днів допоможе подолати брак кадрів на оборонних підприємствах, — Галина Янченко

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13335, який дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) тимчасово бронювати працівників на 45 днів, навіть якщо у них ще не врегульовані питання з військовим обліком.

Народна депутатка України, співавторка законопроєкту Галина Янченко назвала це рішення "великою подією для оборонної галузі".

"Я вважаю це рішення великою подією для оборонної галузі. І дуже радію, що разом зі зброярами та колегами по парламенту ми змогли ухвалити цей законопроєкт. Головне завдання — вирішити проблему гострого браку кадрів на підприємствах ОПК", — зазначила Янченко.

За словами депутатки, сьогодні оборонні підприємства відчувають величезний кадровий дефіцит, адже частина громадян мобілізована, а частина виїхала за кордон. Водночас виробникам зброї, боєприпасів і безпілотників катастрофічно не вистачає токарів, інженерів, слюсарів, збиральників дронів та інших фахівців.

"З іншого боку, маємо велику кількість чоловіків, які могли б працювати на обороноздатність країни, але через проблеми з військовими документами сидять по домівках і бояться висунутись. Наприклад, лише у Вінницькій області таких чоловіків — близько 120 тисяч", — підкреслила нардеп.

Закон створює швидкий і контрольований механізм найму. Підприємства зможуть тимчасово бронювати працівників на 45 днів, а за цей час людина повинна оформити військовий облік, пройти ВЛК і зареєструватися в "Резерв+". Якщо працівник не встигає це зробити, бронювання анулюється.

"Простими словами: це короткий, до 45 днів, контрольований період для оборонних підприємств, щоб знайти й забронювати співробітника. Закон допоможе уникнути ситуацій, коли інженера, який прийшов робити дрони чи боєприпаси, забирає біля воріт заводу ТЦК, поки той не встиг отримати бронь", — пояснила Галина Янченко.

Бронювання можливе лише один раз на рік для кожного працівника, що унеможливлює зловживання. Такий механізм дозволить швидко залучати людей у виробництво, зберігаючи дисципліну та контроль.

"Більше працівників на заводах — означає більше якісної української зброї на фронті", — підсумувала Галина Янченко.

Довідково. Законопроєкт №13335 встановлює, що підприємства, визначені урядом як критично важливі для оборони та економіки, можуть укладати трудові договори на строк до 45 днів з працівниками, навіть якщо у тих були проблеми з військовим обліком. За цей час працівник має врегулювати документи, пройти ВЛК тощо. Такий механізм дозволить швидко залучати фахівців до виробництва зброї та уникати кадрових втрат через бюрократичні бар’єри.