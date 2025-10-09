Законопроект о временном бронировании на 45 дней поможет преодолеть нехватку кадров на оборонных предприятиях, — Галина Янченко

Верховная Рада приняла законопроект №13335, позволяющий предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) временно бронировать работников на 45 дней, даже если у них еще не урегулированы вопросы с военным учетом.

Народный депутат Украины, соавтор законопроекта Галина Янченко назвала это решение "большим событием для оборонной отрасли".

"Я считаю это решение большим событием для оборонной отрасли. И очень рада, что вместе с оружейниками и коллегами по парламенту мы смогли принять этот законопроект. Главная задача — решить проблему острой нехватки кадров на предприятиях ОПК", — отметила Янченко.

По словам депутата, сегодня оборонные предприятия испытывают огромный кадровый дефицит, ведь часть граждан мобилизована, а часть уехала за границу. В то же время производителям оружия, боеприпасов и беспилотников катастрофически не хватает токарей, инженеров, слесарей, сборщиков дронов и других специалистов.

"С другой стороны, есть большое количество мужчин, которые могли бы работать на обороноспособность страны, но из-за проблем с военными документами сидят по домам и боятся высунуться. Например, только в Винницкой области таких мужчин — около 120 тысяч", — подчеркнула нардеп.

Закон создает быстрый и контролируемый механизм найма. Предприятия смогут временно бронировать работников на 45 дней, а за это время человек должен оформить военный учет, пройти ВВК и зарегистрироваться в "Резерв+". Если работник не успевает сделать это, бронирование аннулируется.

"Простыми словами: это короткий, до 45 дней, контролируемый период для оборонных предприятий, чтобы найти и забронировать сотрудника. Закон поможет избежать ситуаций, когда инженера, который пришел делать дроны или боеприпасы, забирает у ворот завода ТЦК, пока тот не успел получить бронь", — пояснила Галина Янченко.

Бронирование возможно только один раз в год для каждого работника, что делает невозможным злоупотребление. Такой механизм позволит быстро вовлекать людей в производство, сохраняя дисциплину и контроль.

"Больше работников на заводах — означает больше качественного украинского оружия на фронте", — подытожила Галина Янченко.

Справочно. Законопроект №13335 устанавливает, что предприятия, определенные правительством как критически важные для обороны и экономики, могут заключать трудовые договоры сроком до 45 дней с работниками, даже если у тех были проблемы с военным учетом. За это время работник должен урегулировать документы, пройти ВВК и т.д. Такой механизм позволит быстро привлекать специалистов к производству оружия и избегать кадровых потерь из-за бюрократических барьеров.