Терор за $117 млн. Росія вдарила по Тернополю заради знищення заводу (фото, відео)

Кремль витратив космічну суму, аби знищити те, що не працювало десятиліттями

Вранці 19 листопада Тернопіль прокинувся від сильних вибухів. Російські ракети розірвали мирне життя міста, перетворивши дві дев'ятиповерхівки на руїни та забравши життя понад 20 людей. Серед загиблих є діти. Багато поранених, кілька сотень квартир вигоріло.

Окупанти запустили дев'ять ракет в один мікрорайон міста. Росія витратила мільйони доларів на знищення населення, житлових будинків та залишків колись славетного оборонного заводу, який давно перестав працювати.

Сотні мільйонів за порожнечу: навіщо Кремль бомбардує те, чого вже немає

Ворог цілеспрямовано цілив у житлові будинки на вулицях Стуса та 15 квітня. Крім того, серед уражених об'єктів опинилися приміщення колишнього заводу "Оріон". Саме того заводу, який колись був гордістю радянського оборонного комплексу, проте давно не працює, і це загальновідомий факт.

"Оріон" давно перебуває у стані припинення діяльності — його в 2018 році придбало ТОВ "Самбірський радіозавод "Сигнал".

"Оріон" в стані припинення

Тернопільський радіозавод "Оріон" належав до стратегічних підприємств України. У часи розквіту тут працювали понад 1300 осіб, які виготовляли засоби радіозв'язку для військових. Але після розпаду Союзу завод почав згасати. Поступово завод фактично припинив існування як виробництво. Приміщення здавали в оренду звичайним підприємцям, які використовували їх як склади.

Міністерство оборони Росії заявило, що метою удару були об'єкти оборонної промисловості та військової інфраструктури. Насправді ворожі ракети знищили житлові будинки та складські приміщення, де ніяка оборонна діяльність не велася. Звичайні цивільні склади, орендовані підприємцями. Нічого більше.

Коментар начальника ОВА щодо забруднення повітря після атаки на промисловий об'єкт

117 мільйонів доларів на терор: скільки коштувала ракетна атака на Тернопіль

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що в багатоповерхівку влучила ракета Х-101. Це одна з найдорожчих крилатих ракет у російському арсеналі. Експерти називають різні цифри вартості, але навіть за найконсервативнішими оцінками одна така ракета обходиться мінімум у 13 мільйонів доларів.

Росія запустила по Тернополю щонайменше дев'ять ракет Х-101. Проста арифметика показує: загальна вартість цієї атаки сягнула 117 мільйонів доларів. Для порівняння, за ці гроші можна було б побудувати кілька сучасних лікарень або сотні шкіл.

Характеристики ракети Х-101

Ракети пролетіли майже 1000 кілометрів із Бєлгородської області Росії. Хазяїн Кремля витратив ці астрономічні суми на знищення цивільних будинків у мирному західноукраїнському місті. На вбивство дітей, які спали у своїх квартирах перед тим, як вирушити до школи чи дитячого садочка.

Хто винний?

У мережі знайшли відео, яке начебто знімав на виставці на "Оріоні" нардеп Олександр Федієнко — журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова вважає, що удар по заводу могли нанести саме після цього. Голова Тернопільської ОДА В'ячеслав Негода повідомив, що до СБУ вже передали відео, і закликав не розповсюджувати його.

Скриншот допису журналістки

Згодом з'явився коментар і від самого Федієнка. "Виставка була ще влітку в Києві", — каже нардеп. Він заявив, що мав дозвіл на зйомку і нічого надсекретного не опублікував.

"Відео не стосується взагалі РЕБу, там був ще з радянських часів телефонний апарат. Коли я знімаю такі сюжети, я завжди питаю дозволу у людей, де я знімаю, що це виставка. Там нічого таємного, закритого чи ще чогось я точно не оприлюднював і не казав", — заявив нардеп в етері Київ24.

Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що завод не працює — приміщення здається в оренду.

"Продукція "Оріону" вже "десяток років" не актуальна. "Це не та ціль, куди треба відправити 10 ракет. Це як атакувати гаражний кооператив 5 Іскандерами, тому що там два гаражі збирають РЕБ. Ми навіть не знаємо, де ці апарати виробляють, можливо, взагалі в іншому місці, а використовують тільки бренд заводу", — пояснив він.

Як Тернопіль оговтується після влучання

Критичні пошкодження отримали дві дев'ятиповерхівки — сотні людей вмить втратили дім, рідних.

Наслідки атаки на колишній промисловий об'єкт

В одній сталися значні руйнування, в іншій спалахнула сильна пожежа. Рятувальники разом з небайдужими розбирають завали, шукаючи людей під уламками бетону та металу. На місці працюють сотні фахівців. Тернополяни, рідні яких залишились у вогняних пастках чи під завалами, з надією сподіваються, аби їх знайшли живими. Кількість жертв невпинно росте.

Тернопіль зруйнований після обстрілу РФ 19 листопада

Росія витратила мільйони доларів на те, щоб знищити порожні будівлі колишнього заводу та житлові будинки. Щоб вбити мирних мешканців міста, яке не мало жодного військового значення. Це той самий терор, який глава РФ називає "спеціальною військовою операцією".

Наслідки атаки по Тернополю 19 листопада

Нагадаємо, "Телеграф" перебував на місці проведення рятувальної операції в Тернополі. Місто бомбили ракетами, які можуть нести ядерний заряд.