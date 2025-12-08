Секрет зникнення сміттєпроводів: навіщо їх будували і чому прибирають із багатоповерхівок
Звалища у будинках тепер більше не зустріти
Сміттєпроводи в українських багатоповерхівках були абсолютною та повсюдною нормою за часів СРСР. У деяких будинках їх встановлювали навіть у квартирах. Однак зараз їх майже не зустрінеш — у новобудовах вони не з’являються, а старі здебільшого не функціонують.
Що потрібно знати:
- Масово сміттєпроводи почали з’являтися ще в Союзі, але тоді вони призначалися для інших обсягів сміття
- Довгий час наявність цих інженерних споруд було передбачено нормативними документами
- Труби та кімнати зі сміттям стали причиною цілого ряду проблем
"Телеграф" розповідає про те, навіщо були потрібні сміттєпроводи і куди вони зникли.
Хто і навіщо будував сміттєпроводи
Український бізнесмен та ексзаступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе раніше пояснював, що в Україні наявність сміттєпроводів у багатоповерхових будинках було передбачено нормативними документами — ДБН та Санітарними нормами.
Він нагадав, що перші інженерні споруди під назвою "сміттєпровід" почали з’являтися у багатоповерхівках у 40-х роках минулого століття. Тоді в "сталінках" була навіть поширена практика виведення сміттєпроводів прямо в квартирах на кухні — такі "ноу-хау" того часу можна ще зустріти в деяких старих будинках.
"Правда від цієї ідеї відмовилися досить швидко. Оскільки умовний комфорт від того, що можна викидати сміття, не виходячи з квартири, перекривався купою незручностей", — розповідав він.
З цих зрозумілих санітарних причин сміттєпроводи перестали встановлюватися безпосередньо у квартирах, але вони ще довгий час "жили" у під’їздах старих будинків і з’являлися у нових через норму ДБН.
Чому ідея так і не прижилася — аргументи проти
Антисанітарія
Коли за радянських часів почалося масове проєктування сміттєпроводів у багатоповерхових житлових будинках, вони призначалися для інших обсягів сміття. У наш час у сміттєпроводи викидали все, що тільки можна, не замислюючись, до яких наслідків це може призвести. При цьому чистка сміттєпроводів в деяких випадках проводилася нерегулярно, а через це в під’їздах постійно стояв неприємний запах і з’являлася "зона відчуження" та бруду, що розноситься по всьому будинку.
Економіка
Парцхаладзе зазначав, що обслуговування сміттєпроводів – це додаткові витрати:
- переміщення сміття у контейнери;
- чищення;
- щоденне прибирання.
Екологія
Забруднення нашої планети сміттям – одна з найважливіших глобальних проблем людства і знизити такий негативний вплив допоможе сортування та переробка відходів.
"Легке і бездумне скидання всього без розбору в сміттєпровід — це дуже шкідлива звичка", — писав Парцхаладзе.
Куди зникли сміттєпроводи
У сучасній Україні більшість сміттєпроводів у багатоповерхівках вже давно не функціонують із вищезгаданих причин, а в нових будинках вони перестали з’являтися. Річ у тім, що з жовтня 2018 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновило державну будівельну норму (ДБН) та відмінило обов’язкове проєктування сміттєпроводів у багатоповерхових житлових будинках.
"Восени вже не буде діяти ця стара норма — обов’язкове проєктування сміттєпроводів у багатоповерхівках. Зараз опубліковано і з 20 вересня офіційно набуває чинності очікувана і важлива зміна в ДБН, яка скасовує її. Тепер необхідність облаштування сміттєпроводів визначатиметься виключно з урахуванням прийнятної системи поводження з відходами в кожному населеному. Вважаю, що це важливий крок назустріч цивілізованим підходам до сортування та переробки сміття", — зазначив Парцхаладзе.
