Секрет зникнення сміттєпроводів: навіщо їх будували і чому прибирають із багатоповерхівок

Звалища у будинках тепер більше не зустріти

Сміттєпроводи в українських багатоповерхівках були абсолютною та повсюдною нормою за часів СРСР. У деяких будинках їх встановлювали навіть у квартирах. Однак зараз їх майже не зустрінеш — у новобудовах вони не з’являються, а старі здебільшого не функціонують.

Що потрібно знати:

Масово сміттєпроводи почали з’являтися ще в Союзі, але тоді вони призначалися для інших обсягів сміття

Довгий час наявність цих інженерних споруд було передбачено нормативними документами

Труби та кімнати зі сміттям стали причиною цілого ряду проблем

"Телеграф" розповідає про те, навіщо були потрібні сміттєпроводи і куди вони зникли.

Хто і навіщо будував сміттєпроводи

Сміттєпровід

Український бізнесмен та ексзаступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе раніше пояснював, що в Україні наявність сміттєпроводів у багатоповерхових будинках було передбачено нормативними документами — ДБН та Санітарними нормами.

Він нагадав, що перші інженерні споруди під назвою "сміттєпровід" почали з’являтися у багатоповерхівках у 40-х роках минулого століття. Тоді в "сталінках" була навіть поширена практика виведення сміттєпроводів прямо в квартирах на кухні — такі "ноу-хау" того часу можна ще зустріти в деяких старих будинках.

"Правда від цієї ідеї відмовилися досить швидко. Оскільки умовний комфорт від того, що можна викидати сміття, не виходячи з квартири, перекривався купою незручностей", — розповідав він.

З цих зрозумілих санітарних причин сміттєпроводи перестали встановлюватися безпосередньо у квартирах, але вони ще довгий час "жили" у під’їздах старих будинків і з’являлися у нових через норму ДБН.

Чому ідея так і не прижилася — аргументи проти

Антисанітарія

Коли за радянських часів почалося масове проєктування сміттєпроводів у багатоповерхових житлових будинках, вони призначалися для інших обсягів сміття. У наш час у сміттєпроводи викидали все, що тільки можна, не замислюючись, до яких наслідків це може призвести. При цьому чистка сміттєпроводів в деяких випадках проводилася нерегулярно, а через це в під’їздах постійно стояв неприємний запах і з’являлася "зона відчуження" та бруду, що розноситься по всьому будинку.

Економіка

Парцхаладзе зазначав, що обслуговування сміттєпроводів – це додаткові витрати:

переміщення сміття у контейнери;

чищення;

щоденне прибирання.

Сміттєпровід

Екологія

Забруднення нашої планети сміттям – одна з найважливіших глобальних проблем людства і знизити такий негативний вплив допоможе сортування та переробка відходів.

"Легке і бездумне скидання всього без розбору в сміттєпровід — це дуже шкідлива звичка", — писав Парцхаладзе.

Куди зникли сміттєпроводи

У сучасній Україні більшість сміттєпроводів у багатоповерхівках вже давно не функціонують із вищезгаданих причин, а в нових будинках вони перестали з’являтися. Річ у тім, що з жовтня 2018 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновило державну будівельну норму (ДБН) та відмінило обов’язкове проєктування сміттєпроводів у багатоповерхових житлових будинках.

"Восени вже не буде діяти ця стара норма — обов’язкове проєктування сміттєпроводів у багатоповерхівках. Зараз опубліковано і з 20 вересня офіційно набуває чинності очікувана і важлива зміна в ДБН, яка скасовує її. Тепер необхідність облаштування сміттєпроводів визначатиметься виключно з урахуванням прийнятної системи поводження з відходами в кожному населеному. Вважаю, що це важливий крок назустріч цивілізованим підходам до сортування та переробки сміття", — зазначив Парцхаладзе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як потужний комбінат СРСР досі несе смертельну небезпеку для міста у Львівській області.