Секрет исчезновения мусоропроводов: зачем их строили и почему убирают из многоэтажек

Свалки в домах теперь больше не встретить

Мусоропроводы в украинских многоэтажках были абсолютной и повсеместной нормой во времена СССР. В некоторых домах их устанавливали даже прямо в квартирах. Однако сейчас их почти не встретишь — в новостройках они не появляются, а старые в большинстве случаев уже не функционируют.

Что нужно знать:

Массово мусоропроводы начали появляться еще в Союзе, но тогда они предназначались для других объемов мусора

Долгое время наличие этих инженерных сооружений было предусмотрено нормативными документами

Трубы и комнаты с мусором стали причиной целого ряда проблем

"Телеграф" рассказывает о том, зачем были нужны мусоропроводы и куда они пропали.

Кто и зачем строил мусоропроводы

Мусоропровод

Украинский бизнесмен и экс-замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе ранее объяснял, что в Украине наличие мусоропроводов в многоэтажных домах было предусмотрено нормативными документами — ДБН и Санитарными нормами.

Он напомнил, что первые инженерные сооружения под названием "мусоропровод" стали появляться в многоэтажках в 40-х годах прошлого века. Тогда в "сталинках" была даже распространена практика выведения мусоропроводов прямо в квартирах на кухне — такие "ноу хау" того времени можно еще встретить в некоторых старых домах.

"Правда от этой идеи отказались достаточно быстро. Так как условный комфорт от того, что можно выбрасывать мусор, не выходя из квартиры, перекрывался кучей неудобств", — рассказывал он.

По этим понятным санитарным причинам мусоропроводы перестали устанавливаться непосредственно в квартирах, но они еще долгое время "жили" в подъездах старых домов и появлялись в новых из-за нормы ДБН.

Почему идея так и не прижилась — аргументы против

Антисанитария

Когда в советское время началось массовое проектирование мусоропроводов в многоэтажных жилых домах они предназначались для других объемов мусора. В наше время в мусоропроводы выбрасывали все, что только можно, не задумываясь, к каким последствиям это может привести. При этом, чистка мусоропроводов в некоторых случаях проводилась нерегулярно, а из-за этого, в подъездах постоянно стоял неприятный запах и появлялась "зона отчуждения" и грязи, которая разносится по всему дому.

Экономика

Парцхаладзе отмечал, что обслуживание мусоропроводов — это дополнительные затраты:

перемещение мусора в контейнеры;

чистка;

ежедневная уборка.

Мусоропровод

Экология

Загрязнение нашей планеты мусором — одна из важнейших глобальных проблем человечества и снизить такое негативное воздействие поможет сортировка и переработка отходов.

"Легкое и бездумное скидывание всего без разбора в мусоропровод — это очень вредная привычка", — писал Парцхаладзе.

Куда пропали мусоропроводы

В современной Украине большинство мусоропроводов в многоэтажках уже давно не функционируют по вышеуказанным причинам, а в новых домах они перестали появляться. Дело в том, что с октября 2018 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновило государственную строительную норму (ГСН) и отменило обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажных жилых домах.

"Осенью уже не будет действовать эта старая норма — обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках. Сейчас опубликовано и с 20 сентября официально вступает в силу ожидаемое и важное изменение в ГСН, которое отменяет ее. Теперь необходимость устройства мусоропроводов будет определяться исключительно с учетом приемлемой системы обращения с отходами в каждом населенном пункте. Считаю, что это важный шаг навстречу цивилизованным подходам к сортировке и переработке мусора", — отметил Парцхаладзе.

