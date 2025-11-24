Мрія кожної жінки в СРСР. В Україні продають легендарні форми для випічки за чималі гроші (фото)

Вперше такі форми з'явились у продажу ще у 1950-х роках

В Україні продають чимало дивних та старих речей з СРСР за немалі гроші. До прикладу, можна придбати радянські форми для випічки у формі горішків чи для трубочок.

Про це свідчить опубліковане оголошення на порталі з продажу вживаних речей. Автор наголошує, що деякі форми майже нові, адже ними не користувались.

На фото видно, що у продажу є шість різних форм. П'ять з них для випікання печива та трубочок, а саме три для горішків, одна — олімпійські ведмедики, ще одна для трубочок. Окрім того, є форма для створення льодяників з карамелі у формі тваринок.

Оголошення з продажу форм для випічки з СРСР

Вартість форм для горішків 400 грн за штуку, ведмедики та трубочки по 600 грн. Авторка наголошує, що форми майже в ідеальному стані, а є навіть ті, які вона не використовувала взагалі.

Як виглядають форми для випічки з СРСР

Для довідки

У СРСР були популярні різні форми для випікання вафель та печива. Їх зазвичай виготовляли з алюмінієвого сплаву чи чавуну. Такі форми полюбляли радянські господині, адже їх не треба було ставити у духовку. Вони дозволяли пекти печиво чи вафлі на плиті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні продають сковороду із СРСР за кілька тисяч гривень.