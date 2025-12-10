Гірка правда для пенсіонерів Харківщини. За понаднормовий стаж доплатять копійки у 2026 році

Доплати за стаж розчарують багатьох

Харківські пенсіонери, які працювали понад норму, отримають символічну доплату з 2026 року. За кожен додатковий рік стажу держава виплачуватиме лише 25 гривень 95 копійок. На Харківщині живуть 707 тисяч пенсіонерів, і багатьох з них ця новина розчарує.

Що треба знати:

Новий прожитковий мінімум — 2595 гривень

Понаднормовий стаж оцінили низько

Харків серед лідерів за пенсіонерами

Про це "Телеграф" дізнався в юристки, адвокатки з питань трудового, корпоративного та адміністративного права Іванни Ковальчук. Детальніше читайте у матеріалі: "Деякі пенсіонери отримають більше: які доплати передбачив уряд у бюджеті на 2026 рік".

Закон "Про Державний бюджет України на 2026 рік" встановив розміри доплат для пенсіонерів. Ті, хто працював довше за встановлений законом стаж, отримають символічну суму.

Доплата за понаднормовий стаж у 2026 році становитиме 25 гривень 95 коп. за кожен додатковий рік стажу, зазначає Іванна Ковальчук.

Навіть якщо людина пропрацювала на 10 років більше норми, доплата становитиме лише близько 300 гривень. Для багатьох харків'ян ця сума виглядає образливо.

Зазначимо, що Харківська область посідає третє місце в Україні за кількістю пенсіонерів. На Дніпропетровщині їх 873 тисячі, у Києві — 748 тисяч, а на Харківщині — 707 тисяч людей. Середня пенсія у регіоні становить 6353 гривні.

Водночас новий бюджет передбачає зростання мінімальних виплат. Прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, тепер становить 2595 гривень. Саме таку суму отримають пенсіонери з мінімальними виплатами.

До слова, по всій Україні зараз налічується понад 10,3 мільйона пенсіонерів. За рік їхня кількість зменшилася на 176 тисяч осіб. Середня пенсія в країні зросла до 6341 гривні після індексації.

Найвищі виплати отримують у столиці — 8708 гривень. На другому місці Донецька область з показником 7814 гривень. Луганська область замикає трійку лідерів з сумою 7314 гривні.

