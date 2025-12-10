Мільярдер звинувачує українську владу, а не Кремль

Вадим Новинський довго формував образ "найправославнішого" олігарха та став одним із головних фінансових донорів УПЦ МП. Публічно він говорить про утиски церкви, але уникає згадок про Путіна та російський вплив. Його виступи часто повторюють тези, які співпадають із російською пропагандою.

Що треба знати:

Новинський звинувачує Київ у війні

Олігарх ніколи не згадує про Путіна

Мільярдер дав інтерв'ю пропагандисту Карлсону

Про це "Телеграф" розповідає у своєму ексклюзивному матеріалі.

Вадим Новинський багато років підтримує УПЦ МП та зберігає зв’язки з релігійними колами, пов’язаними з Московським патріархатом. Саме гроші допомогли йому перейти зі статусу бізнесмена до впливової постаті серед церковних ієрархів, а також потрапити до Верховної Ради в минулому.

Після початку повномасштабної війни Новинський зібрав у себе представників УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм. Він неодноразово заявляв про нібито утиски віруючих, але при цьому не говорив про зв’язок УПЦ МП із Російською православною церквою, настоятель якої входить до синоду РПЦ, йдеться у матеріалі "Телеграфу".

Новинський також дав інтерв’ю американському коментатору Такеру Карлсону, який відомий розмовою з Володимиром Путіним. Під час інтерв’ю олігарх говорив про "дискримінацію православних", однак не згадав про існування ПЦУ та не торкнувся теми впливу Кремля на релігійні процеси.

Останні роки Новинський дедалі частіше робить публічні заяви, що перегукуються з російськими наративами. У своїх дописах він звинувачує українську владу у війні та говорив про необхідність її зміни.

Саме "Єрмаківщина" у своєму зовнішньополітичному вимірі стала прологом до війни. Єрмак та Зеленський створили в країні систему залякування та тероризації громадян. З відставкою Єрмака вертикаль страху обвалилася, написав він після відставки Андрія Єрмака.

Офіційно бізнес Новинський передав керівникам ще у 2013 році, коли став нардепом. Однак фінансові можливості залишили його впливовим у релігійній сфері та медійному просторі. Саме завдяки статкам Новинський і надалі залишається одним із ключових союзників УПЦ МП та найбільш помітним прихильником цієї структури в Україні.

