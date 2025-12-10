"Хамрун" — "Шахтар": букмекери та ШІ дали прогноз на матч Ліги конференцій

Гірники – фаворити протистояння

У четвер, 11 грудня, "Шахтар" зіграє гостьовий поєдинок 5-го туру основного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти "Хамруна" . "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Хамрун" — "Шахтар".

Що потрібно знати

"Шахтар" зустрінеться з "Хамруном" у Та-Алі (Мальта)

Гірники – беззаперечні фаворити зустрічі

Штучний інтелект чекає на впевнену перемогу донеччан

Прогноз букмекерів на матч "Хамрун" — "Шахтар"

На думку букмекерів, Гірники – фаворити протистояння. Про це повідомляє favbet.

На перемогу "Шахтаря" фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,38. Водночас нічия та тріумф господарів менш ймовірні — коефіцієнти 5,25 та 8,05 відповідно. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність успіху гостей у 70% проти 12% — за "Хамрун".

Прогноз ШІ на матч "Хамрун" — "Шахтар"

На думку ШІ Grok, "Шахтар" — явний фаворит завдяки класу, досвіду та формі. ШІ вважає, що гра, ймовірно, завершиться впевненою перемогою донеччан із рахунком 3:1.

Поєдинок "Хамрун" — "Шахтар" пройде на Національному стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру в Україні.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У 6-му турі донеччани зіграють проти "Рієки" (18.12.2025).